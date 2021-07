‘Spencer’: Cinebiografia de Lady Di tem estreia antecipada

Filme tinha estreia agendada para 2022, mas deve ser exibido antes, durante o Festival de Cinema de Veneza.

A Variety divulgou que ‘Spencer’, o filme do diretor chileno Pablo Larraín, que retrata um momento crucial da vida de Lady Di, será lançado antes do esperado. A ideia era lançar ‘Spencer’, que traz Kristen Stewart no papel principal, em 2022 nos cinemas, mas ele será lançado no Festival de Cinema de Veneza, em setembro deste ano.

Sabemos que até abril deste ano o longa estava em fase de gravações. Stewart disse à revista norte-americana InStyle que imitar a forma de falar de Lady Diana era um dos pontos mais difíceis da personagem: “É tão distinto e particular. Estou trabalhando nisso agora e já tenho meu treinador próprio de dialeto. É uma das histórias mais tristes que já existiram e eu não quero apenas interpretar Diana, eu quero conhecê-la profundamente. Tenho estado muito empolgada para interpretá-la”, disse a atriz.

‘Spencer’ é escrito pelo criador de ‘Peaky Blinders’, Steven Knight, e gira em torno de um fim de semana no início dos anos 1990, quando Diana decidiu se separar do príncipe Charles em meio a rumores de casos. A princesa de Gales estava passando o feriado de Natal com a família real na propriedade Sandringham em Norfolk, quando decidiu terminar seu casamento com o príncipe Charles.

Tudo indica que o filme entrará no circuito mundial em 2022, para marcar o 25º aniversário da morte de Diana. O elenco de também inclui Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris.

Em outra entrevista, desta vez à revista People, Kristen disse: “‘Spencer’ é um mergulho dentro de uma imaginação emocional de quem era Diana em um ponto crucial em sua vida. É uma afirmação física da soma de suas partes, que começa com seu nome de batismo; Spencer. É um esforço angustiante para ela retornar a si mesma, enquanto Diana se esforça para manter o que o nome Spencer significa para ela”, disse a atriz.