Série spin-off de ‘The Witcher’ terá atriz de ‘A Bella e a Fera’ como protagonista

Nova trama se passa mais de um século antes da série principal. Confira tudo o que sabemos.

Já há algum tempo a Netflix anunciou um spin-off de ‘The Witcher’ e, recentemente, divulgou o nome da atriz que viverá o papel principal da trama. ‘The Witcher: Blood Origin’ se passa mais de um século antes da série principal, no mundo élfico antes da intrusão humana.

O papel principal foi dado à atriz britânica Sophia Brown, que também participou da série da Netflix ‘Marcella’ e do live-action da Disney ‘A Bella e a Fera’, com Emma Watson, lançado em 2017.

Sophia será Éile, uma guerreira de elite que deixou sua vida para se dedicar à música. Por causa de um grande acerto de contas no Continente, ela é levada a voltar para sua vida de guerreira em busca de vingança e redenção.

O ator Laurence O’Fuarain, de ‘Vikings’, interpretará um guerreiro chamado Fjall. Alguns tweets na conta oficial do Twitter do ‘The Witcher’ descreveu Fjall como um guerreiro. “Nascido em um clã de guerreiros que jurou proteger um rei, Fjall carrega uma cicatriz profunda, a morte de um ente querido que caiu em batalha tentando salvá-lo. Uma cicatriz que não o deixa se curar, ou fazer as pazes consigo mesmo ou com o mundo ao seu redor. Em sua busca pela redenção, Fjall se encontrará lutando ao lado do mais improvável dos aliados enquanto abre um caminho de vingança em um continente em turbulência”.

A Netflix ainda não anunciou a data de lançamento de ‘The Witcher: Blood Origin’.