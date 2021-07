Live-action ‘Barbie’, com Margot Robbie, define diretora nomeada ao Oscar

Warner Bros. confirma retomada do projeto de 2019 e que foi atrasado por conta da pandemia da Covid-19.

A Warner Bros. finalmente divulgou quem dirigirá o longa live-action ‘Barbie’. Anteriormente, a atriz Margot Robbie já havia sido confirmada para viver o papel da boneca mais famosa do mundo. As filmagens estão agendadas para começar em 2022.

Greta Gerwig assinou oficialmente com a Warner para dirigir o longa. A informação foi divulgada em primeira mão pela Variety. Antes, a cineasta já estava no projeto do live-action desde 2019, mas como co-roteirista. Agora, ela é oficialmente a diretora.

Leia mais sobre filmes e séries:

Ao ser perguntada sobre o longa, Greta disse: “vem com muita bagagem! E muitas conexões nostálgicas. Mas com isso vêm muitas maneiras empolgantes para usar. As pessoas geralmente ouvem ‘Barbie’ e pensam: ‘Eu sei o que esse filme vai ser’, e então ouvem que Greta Gerwig está escrevendo e dirigindo, e ficam, ‘Oh, bem, talvez eu não tenha certeza’”.

Greta já foi indicada duas vezes ao Oscar. Duas vezes em 2017, para as categorias Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original, por seu trabalho em ‘Lady Bird’. Em 2019 foi nomeada outra vez na categoria de Melhor Roteiro Adaptado por ‘Little Woman’.