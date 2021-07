Grey’s Anatomy: Este é o casal amado que pode ter acabado para sempre; descubra qual

Se há uma coisa que você possivelmente deve concordar é que ao longo de suas 17 temporadas, Grey’s Anatomy provou que na maioria das vezes os casais amados pelos fãs não vão ficar juntos, não é mesmo? E para a tristeza de muitos, o episódio 17×17 teve uma grande surpresa. Quer entender melhor? Nós te explicamos!

Fique ligado: a partir deste ponto, este texto conterá spoilers da última exibição da season 17 que ainda não foi transmitida no Brasil. Assim sendo, só siga com a sua leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Continuando:

Antes de mais nada, queremos falar sobre dois casais que tiveram sucesso, ao que aparenta, nas últimas exibições:

Primeiro: Mesmo a série se encarregando de dar um susto nos fãs no começo do episódio 17×17, finalmente o casamento de Maggie (Kelly McCreary) e Winston (Anthony Hill) saiu e foi responsável por protagonizar um momento emocionante. Está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube e não esqueça de ativar as legendas com opção de tradução para o português. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

Segundo: Embora tenham dados indícios de que isso poderia acontecer, após as diversas cenas quentes que protagonizaram, Teddy (Kim Raver) e Owen (Kevin McKidd) reataram e para a surpresa da maioria, o médico pediu a cardiologista em casamento. Está curioso para ver se ela aceitou? Assista abaixo. (Caso não consiga visualizar o vídeo, acesse o link).

Leia mais sobre Grey's Anatomy:

Mas nem todos saíram felizes da 17ª temporada – ALERTA DE MUITO SPOILER

Isso mesmo! Desde a exibição 17×16 o casal Amelia (Caterina Scorsone) e Link (Chris Carmack) vem demonstrando que discordam de algumas discussões e ideias para o futuro e o fim do episódio 17×17 veio para reafirmar isso.

Aos que estão se questionando o motivo, estamos falando da proposta de casamento que o médico fez para a neurologista, porém, ao contrário do que a maioria dos fãs esperavam, Shepherd não aceitou.

A pergunta que não quer calar é: o relacionamento dos dois acabou para sempre ou é somente uma fase turbulenta? Aproveite e confira abaixo esta cena. (Caso não consiga visualizá-la, clique no link).

Como assistir aos episódios finais da 17ª temporada de Grey’s Anatomy?

Para os fãs da série médica que moram no Brasil, atualmente, só restam mais dois episódios a serem exibidos, sendo eles: 17×16 e 17×17. Veja abaixo como acompanhá-los:

Onde? Na Sony Channel Brasil. Para isso, é preciso ter um plano de TV por assinatura e que contemple este canal em sua grade de programação;

Na Sony Channel Brasil. Para isso, é preciso ter um plano de TV por assinatura e que contemple este canal em sua grade de programação; Quando? Às terças-feiras;

Às terças-feiras; Horário? 21h.

