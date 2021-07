‘The Witcher’: Trailer da 2ª temporada dá spoiler do futuro de Geralt de Rívia, Cirilla e Yennefer

A próxima temporada deve estrear em 17 de dezembro. Confira os detalhes.

A Netflix divulgou o primeiro trailer da segunda temporada de ‘The Witcher’ e revelou detalhes sobre como se desenvolverá a história do bruxo Geralt de Rívia. A transmissão foi feita no WitcherCon pelo próprio Henry Cavill.

“A primeira temporada foi intensa, com ele na selva e sem a oportunidade de grandes diálogos. Achei melhor ser o homem que fala menos porque parece que está pensando mais. E essa foi a intenção. Mas, uma vez que ele entra em um contexto com Cirilla, os Bruxos e seu ambiente natural, com as pessoas que ele já conhece, achei que tinha que deixá-lo ser mais prolixo, filosófico, falar mais e ser intelectual porque isso é o que ele é. Ele não é apenas um grande e velho bruto de cabelos brancos”, disse o ator.

O que esperar?

O trailer começa por onde a primeira temporada terminou, com Geralt e Ciri finalmente se encontrando. Geralt explica que a terra de Cintra não é mais segura para ela e, em vez disso, ela precisará acompanhá-lo até Kaer Morhen, onde os dois vão para um castelo escondido. Lá é a fortaleza dos Bruxos. Com a ajuda de Geralt e seus companheiros bruxos, Ciri deve aprender a se defender e, quem sabe um dia, se tornar uma caçadora de monstros.

As cenas do trailer mostram claramente Cirilla sendo treinada por Geralt e termina mostrando um último take: uma floresta onde Yennefer acorda.

A produtora de ‘The Witcher’ disse também: “Há muitos personagens que vamos apresentar na segunda temporada. Vamos ver Dijkstra pela primeira vez e um pouco de Reinos Redanianos. Eu sei que muitos fãs estão ansiosos para conhecer Philippa pela primeira vez, Codringher e Fenn, Rience, Nenneke. São tantos, mas devo dizer que Vesemir é o que me deixa mais ansiosa para ver a reação do público. Vesemir é parte fundamental da história que estamos contando nesta temporada. Obviamente, estamos voltando para Kaer Morhen pela primeira vez e, em uma temporada em que Geralt se torna um pai para Ciri, é importante conhecer quem foi sua figura paterna. E você acaba com essa história multigeracional em que Vesemir e Ciri também têm uma história, e começa a parecer algo como: ‘Ah, todas essas pessoas foram feitas para interagir e aprender umas com as outras e lutar umas com as outras’”.

Quando estreia a segunda temporada?

A 2ª temporada de The Witcher será lançada na Netflix em 17 de dezembro e a história de Geralt de Rívia também renderá um filme spinoff de animação: ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’.