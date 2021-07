Pedro Luís regrava duo de Luiz Melodia

“Passarinho Viu”, de Luiz Melodia, ganhou nova roupagem na voz de Pedro Luís em homenagem pelos 70 anos do compositor, morto em agosto de 2017. O single pode ser ouvido nas plataformas de streaming.

A nova versão continua especial: Pedro Luís a recriou com Jane Reis, musa e viúva de Luiz Melodia. “Passarinho Viu”, um duo, foi gravada originalmente pelo casal no álbum “Nós” (1980).

Para a gravação, o músico encontra Jane em uma clareira na mata. O projeto traz um vídeo musical da canção – também em versão 360º –, e uma conversa em que Jane e Pedro lembram os grandes momentos da carreira de Melodia, com fotos e vídeos inéditos. Esses materiais estão no YouTube.

“Revisitar com Jane Reis uma canção que ela dividiu tão lindamente com o Luiz na versão original e ainda poder deixar o papo fluir com essa delicadeza de pessoa que ela é… Assim foi esse encontro, simples e fundamental, como sempre foi nosso poeta gigante, fonte de canções imensas que brotaram em mais de quatro décadas e se tornaram eternas em nosso cancioneiro”, resume Pedro Luís.