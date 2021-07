‘Giby’: Editora brasileira lança HQ digital com trabalhos de 20 países

Fãs de histórias em quadrinhos que falam português ou “hablam español” têm chance de ter em mãos novidades da produção contemporânea aqui, na América Latina e na Europa. A editora Quadriculando lançou neste mês a HQ digital “Giby”, publicação periódica que vai reunir quadrinhos e artigos de 20 países.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A capa da edição número 1 é assinada por Luís Louro, premiado artista português, autor das graphic novels “Alice” e “O Corvo”, ambas inéditas no Brasil. O título da publicação é uma homenagem à clássica revista criada em 1939 no Brasil com o nome de Gibi.

À venda no https://www.catarse.me/giby, em formato PDF, a revista é trimestral, pode ser adquirida em português ou espanhol e está aberta a receber mensagens de leitores e interessados em publicar seus trabalhos ([email protected]).