Elenco do original fala sobre novo ‘Gossip Girl’

Os atores da edição original falaram o que esperam sobre os novos episódios e deram conselhos à nova geração.

Ainda estamos em clima de estreia do reboot de ‘Gossip Girl’, já que a nova série estreou em 8 de julho na HBO Max. Mesmo sabendo que, pelo menos na primeira temporada, os produtores da série sempre disseram que os antigos personagens não voltariam à trama, os fãs dos riquinhos de Upper East Side ficam saudosos e querendo curtir mais o universo da trama.

Em entrevista ao ​​E! News, os atores do original comentaram sobre o reboot e deram conselhos aos novos atores. Taylor Momsey (Jenny Humpfrey) disse: “Eu encorajaria o novo elenco a aproveitar tudo. ‘Gossip Girl’ foi um momento único para mim. Quando eu olho para trás, eu enalteço o tempo que tive para explorar a cidade e aprender com pessoas que admiro, como os criadores Stephanie Savage e Josh Schwartz”.

Robert John Burke, o eterno Chuck Bass, disse: “Se divirtam, usem sempre o primeiro look que pensarem e nunca, nunca mesmo, fiquem sozinhos em um telhado com meu filho chamado Chuck!”.

Zuzana Szadkowski (Dorota) comentou também o que espera dos próximos episódios. “Para mim, ‘Gossip Girl’ sempre foi sobre a química. Foi realmente emocionante quando Dorota encontrou seu par com seu príncipe Vanya. Eu espero que os novos protagonistas e personagens secundários de ‘GG’ encontrem um romance para eles mesmos. O melhor presente que ‘Gossip Girl’ deixou para mim foi minha amizade com Leighton Meester, e o tanto que aprendi trabalhando com ela. Nunca vai existir outra Blair e Dorota, mas meu desejo para a nova geração são aquelas amizades mágicas que surgem em locais inusitados”, apontou Zuzanna Szadkowski.