‘American Horror Stories’ ganha novo trailer e data de estreia

Spin-off de ‘American Horror Story’ estreia dia 15 de julho. Confira o trailer.

‘American Horror Stories’ é uma nova série derivada de ‘American Horror Story’ e vai contar uma história diferente a cada um ou dois capítulos. Essa é a principal diferença entre a série que a originou. Além disso, a estreia não acontecerá na TV, a nova série vai direto para o streaming. O lançamento acontece dia 15 de julho no Hulu, nos Estados Unidos, e chegará em agosto na plataforma Star Plus no Brasil.

Um pôster lançado anteriormente para ‘American Horror Stories’ faz referência à Murder House da primeira temporada de ‘American Horror Story’. Confira.

Em vez de uma história espalhada, o spin-off de AHS será independente, como uma série de antologias como ‘Black Mirror’ ou ‘The Twilight Zone’. Enquanto as primeiras temporadas de ‘American Horror Story’, as temporadas ‘Murder House’, ‘Asylum’ e ‘Coven’, misturavam elementos de terror com enredos e roteiros inteligentes a temporada de 2014 pareceu se perder do fio principal, trazendo o choque inicial das personagens de Kathy Bates, como uma senhora barbada, e Sarah Paulson, como gêmeas as siamesas.