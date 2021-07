Rainha Elizabeth está recrutando chef para o Palácio de Buckingham

Imagina cozinhar para a Rainha do Reino Unido e ainda estar disponível para viajar pelo país acompanhado a Família Real?

Se você é um chef talentoso e disposto a morar no Reino Unido, essa é a sua chance! A Rainha Elizabeth anunciou nova vaga em seu staff e planeja recrutar um chef “disposto a se juntar a ela em viagens pelo país”.

O candidato escolhido ficará baseado no Palácio de Buckingham, mas também será o cozinheiro em outras residências reais, como o Palácio de Holyroodhouse e o Castelo de Balmoral na Escócia.

Desde aprender quais alimentos a realeza nunca come até se tornar um especialista em fazer o bolo de chocolate favorito da rainha, o chef escolhido precisará aprender rápido as “manhas” da Família Real britânica. O salário não foi informado.

Em entrevista à Hello! Magazine, o ex-chef da realeza Darren McGrady, disse que a Rainha Elizabeth gosta de quatro refeições por dia. “Ela sempre tomava o chá da tarde em qualquer lugar do mundo”, lembrou ele. Ele disse que um livro de cardápios encadernado em couro vermelho, escrito em francês, era enviado à rainha todas as semanas, contendo uma grande variedade de receitas. “Nas viagens, preparamos os cardápios três dias antes para que pudéssemos levar a comida”, finalizou ele.