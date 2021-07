Elenco de ‘Esquadrão Suicida 2’ fez testes com ratos de verdade

Para ganhar o papel de uma super-vilã, a atriz portuguesa Daniela Melchior precisou provar que conseguia contracenar com ratos de verdade.

Com estreia agendada para o dia 6 de agosto, mais informações começam a surgir sobre o ‘Esquadrão Suicida 2’. Tudo indica que o diretor James Gunn queria a atuação mais próxima do real possível e, por isso, fez testes com ratos de verdade no set para definir a atriz que viveria o papel da Ratcatcher II, ou a “Caça-Ratos II”, personagem vivida pela atriz portuguesa Daniela Melchior, que é uma vilã que controla e trabalha com ratos.

James Gunn publicou uma foto da atriz contracenando com um rato de verdade e escreveu: “Aqui está ela no dia que ganhou o papel”.

Esse é o primeiro papel da atriz portuguesa em Hollywood e Gunn também comentou sobre o desempenho dos ratinhos treinados que “interpretaram” o principal roedor da trama, Sebastian. “Os dois principais intérpretes, Jaws e Crisp Ratt, estão creditados no filme, mesmo que o grande trabalho deles tenha sido a árdua tarefa de se aconchegarem com Daniela”, escreveu.

Sinopse

“Bem-vindo ao inferno, também conhecido como Belle Reve, a prisão com a taxa de mortalidade mais alta nos Estados Unidos da América. Onde os piores Super-Vilões são mantidos e de onde eles farão qualquer coisa para sair, até mesmo se juntar à super-secreta e super-duvidosa Força-Tarefa X. A missão fazer-ou-morrer de hoje? Reunir uma coleção de criminosos, incluindo Sanguinário, Pacificador, Capitão Bumerangue, Caça-Ratos 2, Savant, Tubarão Rei, Blackguard, Dardo e a psicopata preferida de todos, Arlequina. Eles serão deixados fortemente armados e jogados (literalmente), na remota e cheia de inimigos, ilha de Corto Maltese.

Trilhando por uma selva cheia de adversários militares e forças de guerrilha, o Esquadrão está em uma missão de procurar e destruir tendo apenas o Coronel Rick Flag no comando para fazê-los se comportar. A tecnologia do governo de Amanda Waller estará em seus ouvidos, rastreando cada um de seus movimentos. E, como sempre, um passo em falso e eles estão mortos (seja pelas mãos de seus inimigos, companheiros de equipe, ou da própria Waller). Se alguém estiver fazendo apostas, o mais inteligente é apostar seu dinheiro contra eles – todos eles.”