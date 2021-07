[SPOILER] Ator que faz Hopper em ‘Stranger Things’ revela detalhes sobre nova temporada

David Harbor fala sobre o destino de seu personagem na próxima temporada de ‘Stranger Things’.

Sabemos que ‘Stranger Things’ está em sua fase de filmagem e nós estamos ansiosos por notícias. Em entrevista ao Pop Culture Spotlight, David Harbor, ator que interpreta o policial Hopper na série original da Netflix, deu algumas dicas sobre a jornada do seu personagem na próxima temporada.

“Acho que estamos começando a configurar as coisas nesta temporada, em particular, que vão render muito em termos de construção do arco do personagem. Ou seja, uma das coisas foi a ressurreição desta vida que ele teve em termos de ser pai, ser pai de Eleven e revisitar isso. E ele tem que ser ressuscitado agora para criar algo novo. Então, temos essa falsa morte e essa ressurreição de Hopper.”, disse David.

Leia mais sobre filmes e séries:

Hopper é um personagem secundário dentro da trama que tem participações decisivas no enredo de todas as temporadas. Seu romance com a personagem de Winona Ryder, a Joyce Byers, é outro ponto que pode ser que ganhe outro rumo na quarta temporada. Lembramos que, no último episódio da quarta temporada de ‘Stranger Things’, Hopper morreu. O que deixou os fãs muito preocupados, afinal ele é o pai de Eleven. Mas, os trailers divulgados da nova temporada dão a entender que Hopper está mais vivo do que nunca, ele está sendo prisioneiro em um campo de trabalhos forçados na Rússia.

“Eles têm um plano e é muito emocionante”, disse David sobre os irmãos Duffer, os criadores da série. “Desde o início da série, eu falei com eles sobre a trama desse cara (Hopper) e sobre o que seria. Eles falaram comigo sobre ele e que seria realmente profundo e em movimento”, finalizou David.