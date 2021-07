Para membros da Família Real, “é impossível confiar em Harry”

Fontes ligadas ao Palácio de Buckingham disseram à imprensa britânica e estadunidense que os membros da Família Real não enxergam mais Harry como uma pessoa confiável. Entenda.

Mesmo após os últimos acontecimentos envolvendo os príncipes Harry e William, mais precisamente como eles estiveram presentes juntos na inauguração da estátua de Lady Di, no início de junho, os rumores da briga entre os irmãos não terminaram.

Recentemente, um documentário da tv britânica tentou resgatar uma linha cronológica dos acontecimentos, que inicia em 2019, para tentar entender o motivo do desentendimento entre os filhos da Princesa de Gales. Mesmo assim, fontes próximas à família da princesa Diana afirmaram ao The Mirror que estão esperançosos que os sobrinhos, Harry e William, “possam encerrar sua rivalidade”.

Porém, fontes do jornal britânico The Mirror, próximas ao Palácio de Buckingham disseram que eles estão frios com relação a Harry. “Apesar de William e Harry terem se reunido esta semana pela única causa de comemorar o legado de sua mãe, Harry está muito de fora. As coisas ainda estão muito recentes para William e para os outros membros da família. Eles escolheram não ‘entreter’ Harry durante sua estada no Reino Unido. Então, eles decidiram que seria melhor deixar as coisas como estão por enquanto”, disse uma fonte ao The Mirror.



E outra fonte acrescentou que “Por um lado, você tem a família de Diana e, do outro lado os membros da Família Real. Todos estão agarrados a qualquer migalha de esperança de que os dois irmãos possam reparar o relacionamento. Por outro lado, alguns membros da Família Real definitivamente sentem que o que está feito está feito e que é quase impossível para Harry ser considerado confiável novamente”.

Convite Real

De acordo com informações da Cosmopolitan, Meghan Markle e o príncipe Harry foram convidados para o próximo jubileu da rainha, a ser celebrado em 2022, embora aparentemente não esteja claro se eles se juntarão a ela na varanda do Palácio de Buckingham, já que eles estão não são mais membros da realeza.

“O duque e a duquesa de Sussex foram convidados e tenho certeza que a Rainha está muito ansiosa para vê-los lá”, disse uma fonte ao Daily Mail. “O momento da varanda será decidido muito mais perto da hora, mas há um limite para quantos membros da família deveriam estar nela, e eu teria pensado que os trabalhadores da realeza que contribuem para a família estariam em primeiro lugar na lista do que os Sussex”, finalizou a fonte.