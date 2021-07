[HORROR] Netflix divulga novo teaser de ‘Rua do Medo Parte 2: 1978’

‘Rua do Medo’ é a trilogia de longas que entrará para o catálogo em julho: a cada semana um novo filme entrará no catálogo da Netflix em julho e todos são baseados na série de livros homônima de R.L. Stine.

O segundo filme da trilogia ‘Rua do Medo’ estreia sexta-feira, 9, no catálogo da Netflix e foi divulgado um novo teaser que dá pistas sobre a trama. Veja.

Sinopse: Shadyside, 1978. As aulas terminaram no verão e as atividades no Camp Nightwing estão prestes a começar. Mas quando outro Shadysider é possuído pelo desejo de matar, a diversão ao sol se torna uma luta horrível pela sobrevivência.

Confira o trailer do filme 2.

O primeiro filme, ‘Rua do Medo Parte 1: 1994’, estreou na Netflix em 2 de julho; a ‘Parte 2: 1978’, chegará em 8 de julho; e, por último, a ‘Parte 3: 1666’, completa a saga a partir de 16 de julho.

Os três filmes são interconectados e a trama se passa em três períodos de tempos diferentes ao longo de 300 anos. O primeiro filme se passa em uma cidade fictícia de Ohio, nos Estados Unidos, chamada Shadyside, famosa por sua história de assassinatos horríveis que se estende por mais de 300 anos. Depois que um grupo de adolescentes começa a descobrir a conexão entre esses eventos horríveis, eles logo percebem que eles próprios podem ser alvos.

No elenco, rostos conhecidos de outras produções de horror ou originais Netflix: Maya Hawke (de ‘Stranger Things’), Kiana Madeira (de ‘Trinkets’), Charlene Amoia (de ‘Invocação do Mal: A ordem do demônio’), entre outros. A trilogia foi originalmente criada na Fox e estava programada para estrear nos cinemas, mas a Netflix comprou os direitos de exibição no ano passado.