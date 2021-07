[SPOILER] ‘The Marvels’ terá mais de um vilão para lutar contra Capitã Marvel

A informação foi divulgada em primeira mão pelo Giant Freakin Robot. Leia mais.

‘The Marvels’ é a continuação de ‘Capitã Marvel’ (2019) e não traz só a protagonista do primeiro filme, Capitã Marvel, mas também outros super-heróis estarão com ela. De acordo com fontes do site especializado Giant Freakin Robot, a personagem de Brie Larson (Carol Danvers) vai enfrentar mais de um vilão no filme. Isso porque um vilão masculino será derrotado logo no início, trazendo uma reviravolta à trama.

Além dos heróis principais, foi estabelecido que a atriz Zawe Ashton está no elenco do filme de Brie Larson, e há rumores de que ela fará o papel de uma vilã. Porém, também foi relatado que Park Seo-Joon, famoso por seu papel em ‘Parasite’, também se juntou ao elenco. Mesmo com a informação ainda não confirmada oficialmente, suspeita-se de que ele será o vilão masculino que a sinopse apurada pela fonte do Giant Freakin Robot se refere.

O que sabemos de concreto até agora

Um vilão e uma batalha logo no início causa uma certa reviravolta na trama. O que realmente se sabe até agora é o título e alguns atores envolvidos. O filme será estrelado por Brie Larson como Capitão Marvel, Iman Vellani como Kamala Khan / Sra. Marvel e Teyonah Parris como Monica Rambeau. O pouco que a Marvel compartilhou sobre o filme indica que, em vez de centrar-se na Capitã Marvel, a história vai dar igual importância a esses três personagens.

‘The Marvels’ faz parte da fase 5 do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe), já que as produções de fase 4 se central nos lançamentos de 2021: ‘Viúva Negra’, com estreia em 9 de julho; ‘Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis’, programado para de setembro de 2021; ‘Eternos’, com estreia em 5 de novembro; e ‘Homem-Aranha: No Way Home’, programado para 17 de dezembro de 2021.