Produtores de ‘Esquadrão Suicida 2’ anunciam que Arlequina terá super poder

Um recurso usado em algumas cenas do novo longa deve estar encaminhando nossa supervilã favorita para um novo caminho dentro do DCEU. Confira.

Com estreia agendada para 6 de agosto, ‘Esquadrão Suicida 2’ trará mais do que novos supervilões: Arlequina ganhará um superpoder indispensável para a trama do filme. Quem confirma isso é o produtor Peter Safran e a designer de produção Beth Mickle. Eles revelaram ao Scree Rant as mudanças de Arlequina no novo filme, incluindo seu novo superpoder, que eles chamaram de “Harley Vision”.

O filme mostra, em algumas cenas, o mundo percebido pelos olhos de Arlequina, um filtro de fantasia brilhante e colorido, que pode dar a ela uma espécie de aprimoramento sensorial na batalha.

“É uma ideia que vamos explorar e ver como é executada. Mas a ideia é que existe uma ‘Harley Vision’, como ela vê o mundo e as coisas, e possivelmente com flores animadas e pássaros. Ela está muito feliz, então exploramos um pouco de arte conceitual para ver como seria e como faríamos isso no filme. Apenas usado com moderação, mas acho que de forma eficaz”, disse Beth Mickle.

Leia mais sobre filmes e séries:

Arlequina

Nascida como uma humana comum, Harleen Quinzel se destacou principalmente por seu QI de nível genial e sua destreza física superior, resultado de anos de treinamento de ginástica. Mesmo depois de se tornar um supervilã, esses permaneceram sendo suas características mais definidas.

Vale destacar que Harley exerceu diferentes habilidades sobre-humanas ao longo de suas várias HQs, como quando ela tomou um soro de Era Venenosa, que lhe garantiu força, agilidade e reflexos aprimorados. Como muitos personagens derivados de Batman, entretanto, Harley nunca foi realmente definida por seus poderes.

Agora, tudo indica que o longa ‘Esquadrão Suicida 2’ pode estar mudando isso e dando à Harley Quinn, vivida por Magot Robbie, um novo tipo de superpoder condizente com sua personalidade DCEU (da sigla em inglês DC Extended Universe).

Sinopse

“Bem-vindo ao inferno, também conhecido como Belle Reve, a prisão com a taxa de mortalidade mais alta nos Estados Unidos da América. Onde os piores Super-Vilões são mantidos e de onde eles farão qualquer coisa para sair, até mesmo se juntar à super-secreta e super-duvidosa Força-Tarefa X. A missão fazer-ou-morrer de hoje? Reunir uma coleção de criminosos, incluindo Sanguinário, Pacificador, Capitão Bumerangue, Caça-Ratos 2, Savant, Tubarão Rei, Blackguard, Dardo e a psicopata preferida de todos, Arlequina. Eles serão deixados fortemente armados e jogados (literalmente) na remota e cheia de inimigos ilha de Corto Maltese.

Trilhando por uma selva cheia de adversários militares e forças de guerrilha, o Esquadrão está em uma missão de procurar e destruir tendo apenas o Coronel Rick Flag no comando para fazê-los se comportar. A tecnologia do governo de Amanda Waller estará em seus ouvidos, rastreando cada um de seus movimentos. E, como sempre, um passo em falso e eles estão mortos (seja pelas mãos de seus inimigos, companheiros de equipe, ou da própria Waller). Se alguém estiver fazendo apostas, o mais inteligente é apostar seu dinheiro contra eles – todos eles.”