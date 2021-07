Príncipe William teria autorizado sua equipe a espalhar fofocas sobre a saúde mental de Harry

Segundo especialista, escritor e jornalista especializado em realeza, funcionários do príncipe William foram autorizados a dar entrevistas a meios britânicos para alimentar boatos sobre a saúde mental e Harry. Entenda a polêmica.

Um novo capítulo na trama de desentendimento entre os irmãos foi divulgado pelo jornal britânico Daily Mirror. Um novo documentário da emissora britânica ITV, buscou resgatar narrativas para que os súditos da Rainha Elizabeth entendessem o desentendimento entre os príncipes Harry e William. Um dos entrevistados foi o jornalista Omid Scobie, autor do livro sobre Meghan Markle e Harry ‘Finding Freedom’.

Omid Scobie disse no documentário que “não foi por acaso” que os assessores do príncipe William, no Palácio de Kensington, começaram uma campanha de reposicionamento de imagem um dia depois que ele pareceu confirmar sensacionalmente os antigos rumores de uma cisão. Isso aconteceu em 2019, no final da viagem do Duque e da Duquesa de Sussex pela África do Sul.

Leia mais sobre a Família Real:

Na época, o príncipe Harry declarou ao jornalista Tom Bradby, da ITV, que ele e seu irmão “estavam em caminhos diferentes”. No mesmo programa, Meghan Markle revelou o jornalista que ela estava “sobrevivendo, não prosperando” e sugeriu que a Família Real tinha sido negligente, acrescentando que “muitas pessoas não me perguntaram se estou bem”.

A entrevista ganhou as manchetes em todo o mundo, o Omid Scobie disse ter recebido informações de que William estava “preocupado com a saúde mental de Harry”. Tais informações foram difundidas através de fontes próximas em declarações pontuais à imprensa. Isso foi um dos motivos pelos quais Meghan Markle e o príncipe Harry teriam pedido afastamento definitivo de suas obrigações como membros seniores da Coroa em março de 2020.

A equipe do príncipe William “plantou histórias sobre a saúde mental de seu irmão” dias depois que Harry disse eles “em caminhos diferentes”, afirmou o autor Omid Scobie.

“Eu diria que não foi por acaso que foi logo depois que foi ao ar, mesmo no dia seguinte, que fontes começaram a dar entrevistas em off para a imprensa britânica dizendo que William estava preocupado com a saúde mental de seu irmão”, finaliza Omid Scobie.