Entenda por que ‘Good Girls’ foi cancelada

Desentendimentos entre os atores e diminuição de salário foram as duas causas principais. Entenda.

A história das amigas que se unem para sair do perrengue financeiro juntas parece que chegou ao fim. Uma reportagem divulgada pela TVLine traçou o histórico de negociações que resultaram no cancelamento da série antes da quinta temporada. Tudo indica que foi um dos atores o responsável pela decisão da NBC.

De acordo com a reportagem da TVLine, havia sinais que apontavam na direção de uma renovação. As negociações estavam avançando para uma temporada final de oito episódios e as atrizes principais da trama, Retta, Christina Hendricks e Mae Whitman, estavam dispostas a aceitar um corte no pagamento para terminar a história.

Porém, de acordo com o tal relatório mencionado na reportagem, as esperanças de renovação pararam em meados de junho deste ano devido às negociações com o ator Manny Montana, que interpreta o Rio na série. De acordo com a TVLine, o ator não teria aceitado diminuir o seu cachê e as negociações foram paralisadas.

Além disso, a TVLine menciona também a possibilidade de uma relação tensa entre o ator Montana e a atriz Christina Hendricks. A situação deu à NBC uma desculpa para cortar a série.

As três temporadas de Good Girls estão atualmente disponíveis no catálogo da Netflix.