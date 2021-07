[SPOILER] Diretor de `Thor: Amor e Trovão’ diz que “haverá muito mais emoção neste filme”

Estreia está agendada para 2022.

O diretor de ‘Thor: Amor e Trovão’ revelou que o novo filme será diferente de tudo o que já foi produzido sobre o Deus do Trovão. O quarto filme de Thor tem estreia prevista para 2022. “É muito diferente de Ragnarok. É mais louco. Vou te dizer o que é diferente: haverá muito mais emoção neste filme. E muito mais amor. E muito mais trovão. E muito mais Thor, se você viu as fotos”, disse Taika Waititi.

A entrevista foi feita com exclusividade pelo Empire e o cineasta revelou também outros detalhes sobre a presença de Natalie Portman e outros atores. “Temos cinco vencedores do Oscar em ‘Thor: Amor e Trovão’. E estou me incluindo nessa lista. Eu, Matt Damon, Russell Crowe, Christian Bale e Natalie Portman”, disse Waititi.

O Thor vivido por Chris Hemsworth é o único herói MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) a conseguir um quarto filme solo. ‘Thor Ragnarok’ mudou drasticamente o personagem Thor no MCU, isso porque, além da diferença estética em relação ao seu antecessor, a trama deixou o Deus do Trovão mais divertido e bem-humorado.

Fase de filmagens finalizada

No começo de junho, o ator Chris Hemsworth confirmou aos fãs do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) que as gravações do quarto filme de Thor, ‘Thor: Amor e Trovão’, finalmente terminaram. Ele escreveu: “Este é o fim de ‘Thor: Amor e Trovão’, também é o dia nacional para não fazer exercícios, então achei esta foto super relaxada apropriada. O filme vai ser completamente louco e engraçado e também emocionante. Muito amor, muito trovão! Obrigado a todo o elenco e equipe que fizeram esta outra incrível jornada da Marvel. Apertem os cintos, preparem-se para nos ver nos cinemas”.

Para quem não lembra, a adaptação das HQs do Deus do Trovão chegaram ao cinema pela primeira vez em 2011. O primeiro filme foi ‘Thor’ e depois, vieram as sequências: ‘Thor: O Mundo Sombrio’, de 2013; ‘Thor: Ragnarok’, de 2017’ e o que está em fase de produção ‘Thor: Amor e Trovão’, com estreia agendada para 2022.

O que esperar do próximo filme

‘Thor: Amor e Trovão’ tem estreia prevista para maio de 2022 e já é uma das produções mais aguardadas da nova fase do universo Marvel. O longa está sendo filmado na Austrália, assim como seu antecessor ‘Thor: Ragnarok’.

Na trama, Thor (Chris Hemsworth) estará acompanhado novamente de Valquíria (Tessa Thompson), de Jane Foster (Natalie Portman) e até mesmo dos Guardiões da Galáxia. O tablóide britânico Daily Mail revelou uma foto das gravações que mostram a atriz Tessa Thompson com um novo visual. No novo filme, Valquíria deve substituir o traje preto de couro pelo conhecido traje azul dos quadrinhos.

Uma das novidades da trama é a volta de Natalie Portman, que interpreta Jane Foster, como a Poderosa Thor, personagem que chegou aos quadrinhos em 2014. Nas HQs, Jane Foster é considerada digna por seu altruísmo e por seu trabalho de salvar vidas como médica, conseguindo alcançar um nível de controle do Mjölnir que Thor nunca alcançara e liberando habilidades do martelo nunca vistas pelo herói. O roteiro deve abordar esse acontecimento da vida da personagem.