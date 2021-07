Revival de ‘Sex and The City’ confirma atriz de Grey’s Anatomy no elenco

Sara Ramirez, a Callie Torres de Grey’s Anatomy, será a podcaster Che Diaz, personagem não-binário e que vem para questionar papéis de gênero.

Mesmo sem data de estreia, sabemos que o revival de ‘Sex and The City’ está em fase de produção. ‘Sex and The City And Just Like That’ terá 10 episódios e a trama se passará em Nova York em plena pandemia. Três das protagonistas estarão de volta: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) e Miranda Hobbes (Cynthia Nixon).

Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes estarão juntas novamente, mas dessa vez para algo mais longo que filmes, e a atriz Cynthia Nixon (Miranda) twittou a notícia em 10 de janeiro deste ano. “Tudo é possível. Estamos em Nova York!”, escreveu ela.

Um dos nomes escalados recentemente para o elenco é o da atriz Sara Ramirez, que interpretou o papel de Callie Torres, em Grey’s Anatomy, e se despediu da série em 2016. Em Sex and the City, ela será a comediante e podcaster Che Diaz, personagem não-binário e que vem para questionar papéis de gênero. Outros detalhes ainda não foram revelados, mas o elenco traz muita diversidade, como atores não-brancos e LGBTQIAP+, quase inexistentes na série original. Segundo Casey Bloys, diretor de conteúdo da HBO Max, a ideia é ser mais fiel à vida real e à pluralidade de Nova York.

Anteriormente, a HBO já tinha confirmado que a atriz Kim Cattrall, que interpretou Samantha Jones nas 6 temporadas da série inicial, que foi ao ar de 1998 a 2004, e nos dois filmes que foram gerados após o fim da série, não estará presente. Casey Bloys, disse à TV Line: “Assim como na vida real, as pessoas entram em sua vida, as pessoas vão embora. Amizades desaparecem e novas amizades começam. Então eu acho que tudo é muito indicativo dos estágios reais, dos estágios reais da vida. Eles estão tentando contar uma história honesta sobre ser uma mulher na casa dos 50 anos em Nova York. Portanto, tudo deve parecer um tanto orgânico, e os amigos que você tem quando tem 30, você pode não ter quando tem 50”.

“Cresci com esses personagens e mal posso esperar para ver como a história deles evoluiu neste novo capítulo, com a honestidade, a pungência, o humor e a cidade amada que sempre os definiu”, Sarah Aubrey, diretora de conteúdo original na HBO Max, disse em um comunicado.

Os executivos da série confirmaram que a ausência de Kim Cattrall, que interpretou Samantha Jones, será substituída pela presença de novos personagens. “Eles (Sarah Jessica Parker e Michael King) estão tentando contar uma história honesta sobre ser uma mulher na casa dos 50 anos em Nova York”, disse um executivo da HBO ao programa TV Line). “Portanto, tudo deve parecer um tanto orgânico, e os amigos que você tem aos 30, podem não ter aos 50”. A informação foi divulgada pelo site especializado Just Jared.

Ao todo, serão seis novos personagens que entram na série. Entre esses personagens, está Aidan Shaw, vivido pelo ator John Corbett, que confirmou que voltará para o revival da HBO Max. “Eu estarei na série”, disse John para a Page Six. E completou: “Acho que vou aparecer em alguns episódios”.

Para quem não lembra, Aidan Shaw é o ex-noivo de Carrie Bradshaw. Os fãs se referiam às possibilidades amorosas de Carrie como “Team Aidan” ou “Team Big”, sendo essa última uma referência ao marido de Carrie na série, Mr. Big, vivido por Chris Noth.