O que aconteceu? Justin Chambers reaparece e apaga todas as fotos com o elenco de ‘Grey’s Anatomy’

O que aconteceu? Esta é a pergunta que os fãs de Grey’s Anatomy mais tem feito recentemente. E se você se pergunta o motivo, trata-se de Justin Chambers (Alex Karev) que deu sinal em sua conta do Instagram após mais de um ano sumido das redes, porém veio com algumas novidades extras. Vamos entender melhor?

Qual a publicação de Justin?

Embora os fãs esperassem uma publicação diferente de Justin quando por fim retornasse às redes, a mensagem do ator não foi nada fácil. Em uma breve legenda, Chambers comunicou o falecimento de seu amigo Kelley Sane e fez uma homenagem. Confira abaixo o texto compartilhado:

“Estamos com o coração partido e devastados por ter perdido você. Você está para sempre em nossos corações, Kelley. Obrigado por estar sempre presente com seu amor e amizade inabaláveis”.

Veja a seguir a publicação original. (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link).

Alguns fãs do artistas também se manifestaram e deixaram mensagens de apoio como:

“Que ele descanse em paz! sinto muito pela sua perda”;

“Meus sentimentos”;

“Minhas condolências”;

“Que ele descanse em paz, ele é muito amado”;

“Sinto muito por sua perda, Justin”;

“Sinto muito pela sua perda, desejo-lhe o melhor sempre!”.

E as fotos com o elenco de Grey’s Anatomy?

Este foi um ponto que também chamou a atenção na aparição de Justin, isso porque ao que se pode notar quando se acessa o perfil do ator, todas as fotos com elenco de Grey’s Anatomy foram apagadas.

De toda forma, principalmente por enfrentar um momento de luto, não se espera que Chambers se manifeste sobre o tema neste momento.

Vale ressaltar que há poucos dias o eterno “Karev” apareceu em um restaurante com a protagonista da produção ABC, Ellen Pompeo (Meredith Grey) e também com Eric Dane (Mark Sloan), o que possivelmente descarta a hipótese de um conflito com os artistas.

Por que Justin Chambers deixou a série?

Aos que estão por fora deste tema, o ator pediu para deixar a série de maneira inusitada, alegando problemas pessoais e de saúde. Contudo, cabe lembrar também que a showrunner de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff, revelou que as portas seguem abertas para quando o ator quiser e se sentir preparado para voltar.

E você, sente saudades e gostaria de ver o ator de volta?

