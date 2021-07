O erro que os escritores de The Good Doctor cometeram ao abordar o tema anorexia na série

As produções para cinema e televisão tendem a tomar certas liberdades ao escrever roteiros, especialmente quando se trata do gênero ficção. Mas sendo um drama médico como The Good Doctor, é de se esperar que permaneçam apegados à realidade tanto quanto possível.

No entanto, ao lidar com o assunto da anorexia na história, o resultado não foi tão realista quanto seria de se esperar, como detalhado pelo site Publimetro.

The Good Doctor tem sido caracterizado como um drama médico de um tipo diferente dos outros que foram apresentados ao longo dos anos, como ER e Grey’s Anatomy, que são mais orientados para o romance.

E embora esta série também tenha vários detalhes de relacionamento pessoal, seu brilho principal recai sobre os casos médicos e como eles os abordam de maneiras diferentes. No entanto, com o assunto da anorexia, eles foram um tanto negligenciados.

O caso da anorexia em The Good Doctor

Quando se trata de um tema delicado como os transtornos alimentares, é importante pesquisar bastante e fazer a representação o mais precisa possível, e mesmo com tudo considerado, a experiência de cada pessoa em relação à sua doença também pode ser muito diferente dela.

Um desses distúrbios, a anorexia nervosa, é retratado em The Good Doctor no quinto episódio da segunda temporada, onde uma paciente chamada Louisa sofre de um problema cardíaco com risco de vida.

Segundo o portal Looper, muitos pacientes com anorexia morrem de problemas cardíacos e, nesse episódio, Louisa sofre de regurgitação valvar mitral, que pode ocorrer em pessoas com transtornos alimentares que perdem muita massa muscular no coração. Para sobreviver à cirurgia que salvou sua vida, ela precisa ganhar peso.

Levando esses detalhes em consideração, a série parece bastante preciso em mostrar os efeitos potenciais de um transtorno com uma taxa de mortalidade de até 5 por cento, tornando-o a mais mortal de todas as doenças mentais.

Mas apesar da grande fidelidade que têm tratado com outros problemas de saúde, houve um pequeno detalhe que os roteiristas perderam neste caso.

Como revelado pelo site, o medo patológico e a prevenção do ganho de peso fazem parte dos critérios diagnósticos para anorexia.

A mesma doença que causou o problema cardíaco de Louisa em primeiro lugar também a está impedindo de receber tratamento.

O erro dos roteiristas na série

E enquanto a equipe de médicos tenta ajudá-la a ganhar o peso necessário por meio da sonda de alimentação, no final não consegue.

Em seguida, os roteiristas alteram um pouco a realidade ao abordar o tratamento que Shaun propõe para tentar salvar a vida do paciente: uma intervenção neurocirúrgica conhecida como estimulação cerebral profunda (ou DBS pela sigla em inglês), na parte de O cérebro de Louisa que controla a fome.

E embora no final do episódio o tratamento pareça ter sucesso, não é totalmente realista como se fosse usado para anorexia, ele teria como alvo as áreas envolvidas na compulsividade, em vez de simplesmente focar na área que estimula a fome. Uma visão simplificada da anorexia nervosa a descreve como um problema de fome, quando é mais exatamente um transtorno compulsivo.

Ainda de acordo com as informações, além disso, o tratamento é aprovado apenas para distúrbios do movimento e condições relacionadas, especialmente a doença de Parkinson.

Não teria sido uma opção disponível em um ambiente hospitalar normal, não importa o quão convincente um argumento qualquer médico pudesse apresentar ou quão desesperador seria o caso do paciente de outra forma.

Texto com informações do site Publimetro

