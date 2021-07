Kate Middleton e William enviam cartões e fãs notam detalhe na foto

O aniversário de dez anos de casamento de Kate Middleton e do príncipe William foi em abril mas, uma fã do casal Real divulgou um cartão recebido por ela para celebrar a data e nota detalhe na foto. Veja!

O príncipe William e Kate Middleton comemoraram dez anos de casamento no último dia 29 de abril e, se você pensa que eles só divulgaram uma foto no Instagram para comemorar a data, está muito enganado. O casal real enviou um cartão comemorativo a alguns fãs selecionados e um detalhe chamou a atenção.

No Twitter, o perfil @Cherylsmilesx exibiu o cartão que recebeu e notou que a foto era uma diferente da qual Kate Middleton e William divulgaram. ela escreveu: “Obrigada @KensingtonRoyal pela bela foto de agradecimento do duque e da duquesa de Cambridge”.

Thank you @KensingtonRoyal for the beautiful thank you photo of the Duke and Duchess of Cambridge 💙 #10thanniversary pic.twitter.com/c8s7R3eMMs — Cheryl (@Cherylsmilesx) July 3, 2021

Na foto postada nas redes sociais oficial dos Cambridges, William olha carinhosamente para Kate. No entanto, a foto do cartão mostra o casal real olhando para a câmera, com o braço do duque de Cambridge envolvendo a sua esposa. Um dos usuários comentou: “Este é um casal sinceramente feliz e estável”.

Presente Real

Segundo a revista norte-americana Cosmopolitan, o colar de diamantes que Kate Middleton usava nos cliques cerca de US$ 12 mil dólares, o que equivale a cerca de R$ 64 mil reais. A revista levanta a hipótese de que o colar possa ter sido um presente de William para a esposa.

Entre todos os diamantes exibidos por Kate, o que não pode deixar de ser dito é que o príncipe William não usava aliança. De acordo com um assessor do casal, o príncipe não gosta de jóias e combinou com a esposa de que não iria usar aliança. “Foi algo que o casal discutiu, mas o Príncipe William não gosta de joias, ele nem usa um anel de sinete, e decidiu que não queria. Realmente é apenas uma questão de preferência pessoal”, disse o assessor à repórter da Cosmopolitan, Rebecca English.

Um anel de sinete é uma jóia que remonta os tempos da história antiga e que, frequentemente, eram usadas pelos patriarcas das famílias reais europeias e tinham o brasão da família à qual pertenciam. Era o tipo de jóia que um pai entregaria para o seu filho. Com o tempo, o anel de sinete passou a ser usado para designar um certo poder dentro de uma parte da sociedade.

Esse mesmo assessor também disse que Kate concordou totalmente com a decisão de William e completou: “É muito comum que os homens dessa camada da sociedade não usem uma aliança de casamento tradicional. Se o fazem, tendem a usá-la com o anel de sinete da família, mas William não tem um desses”.

De acordo com a autora do livro ‘Imagining Diana’, a especialista em Família Real Diana Clehane, William e Kate se mostram como membros de uma realeza moderna e a escolha do casal em adaptar certas regras é totalmente normal e admitida dentro da realeza. “William e Kate nos mostraram que são membros da realeza moderna e confiam no amor um do outro. Kate omitiu a palavra ‘obedecer’ em seus votos de casamento, e William optou por não usar um anel, o que os torna como muitos casais da geração millenial, com a intenção de fazer as coisas do jeito deles”.