Entenda por que o príncipe Harry voltou às pressas para os Estados Unidos

A visita rápida ao Reino Unido deixou a Família Real e os súditos intrigados com o motivo da estadia de poucos dias do príncipe Harry nas terras da Rainha. Entenda o motivo.

A última semana marcou não só a data de aniversário da princesa Diana, mas também a inauguração de uma estátua em sua homenagem nos jardins do Palácio de Kensington, onde ela morou. Os príncipes Harry e William levantaram bandeira branca e figuraram juntos no evento de inauguração mesmo após os recente desentendimentos entre os dois.

O príncipe Harry, que chegou cerca de seis dias antes do dia da inauguração da estátua, precisou ficar em quarentena, seguindo o protocolo de segurança sanitária do Reino Unido com relação à pandemia da Covid-19. Mas, menos de dois dias após a inauguração, Harry voltou aos Estados Unidos, para sua esposa, Meghan Markle, e filhos.

Harry voltou aos Estados Unidos dia 3 de julho. Sua breve visita pode ter a ver com seus compromissos como pai de família. Isso porque, no dia 4 de julho, o segundo filho dos Sussex, uma menina chamada Lilibet Diana, completou um mês. Para quem não lembra, a pequena nasceu na Califórnia no dia 4 de junho.

Além disso, segundo relatou a correspondente Real Eve Crosbie, da Hello! Magazine, o Duque e a Duquesa de Sussex celebraram seu primeiro quarto de julho, feriado nacional nos Estados Unidos e uma celebração tradicional naquele país. Embora não se tenha notícia sobre como eles comemoraram a data, o fato é que os dois tinham dois motivos para estarem juntos dia 4 de julho.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

A inauguração

Em evento com lista de convidados reduzido por conta da pandemia, os príncipes Harry e William estiveram juntos para inaugurar a estátua da mãe, princesa Diana, em celebração que marca o aniversário da Princesa de Gales. Se estivesse viva, ela completaria 60 anos. A estátua foi inaugurada na tarde de quinta-feira, 1, nos jardins do Palácio de Kensington, onde Diana morou e onde hoje o príncipe William mora com sua esposa Kate Middleton e os filhos George, Charlotte e Louis.

Os irmãos foram fotografados ombro a ombro antes de revelar uma estátua criada em homenagem à princesa Diana por Ian Rank-Broadley e colocada no remodelado Sunken Garden, um lugar de consolo e segurança para ela antes de morrer em 1997, localizado no Palácio de Kensington.

Harry chegou apenas 15 minutos antes do início da cerimônia e bateu palmas de empolgação antes que a escultura fosse revelada. Ele foi visto rindo e brincando com seu tio Charles Spencer e as irmãs de Lady Di, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes.

Na conta oficial no Instagram do príncipe William e de Kate Middleton, foi postada uma foto da estátua e dos dois irmãos contemplando-a. Na legenda os dois irmãos assinam um texto em homenagem à mãe: “Hoje, no que seria o 60º aniversário de nossa mãe, lembramos seu amor, força e caráter, qualidades que a tornaram uma força para o bem em todo o mundo, mudando inúmeras vidas para melhor. Todos os dias, desejamos que ela ainda esteja conosco, e nossa esperança é que esta estátua seja vista para sempre como um símbolo de sua vida e de seu legado. Obrigado a Ian Rank-Broadley, Pip Morrison e suas equipes por seu excelente trabalho, aos amigos e doadores que ajudaram a fazer isso acontecer e a todos aqueles ao redor do mundo que mantêm viva a memória de nossa mãe. Príncipe William e Príncipe Harry”.