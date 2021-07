Elize Matsunaga: Revelam como foi a 1ª entrevista da mulher que confessou assassinar e esquartejar o marido

Em 8 de julho uma série documental sobre um caso que chocou o Brasil estreia na Netflix em 190 países. A produção “Elize Matsunaga: Era uma Vez um Crime”, promete dar uma nova visão sobre a história do assassinato do empresário Marcos Matsunaga, popularizado como “Caso Yoki” em 19 de maio de 2012.

Pela primeira vez, Elize, foi ouvida em uma entrevista que revela detalhes da sua vida e sobre o crime confesso de matar o marido com um tiro na cabeça, esquartejar o corpo e abandoar os pedaços em diferentes pontos de uma estrada.

Reprodução / Divulgação

A diretora responsável pela obra é Eliza Capai, que foi premiada pelos documentários “Espero Tua (Re)Volta” e “O Jabuti e a Anta”. Ela captou mais de 21 horas de depoimento da acusada e falou sobre como foi a experiência em suas redes sociais.

“Os dois dias de entrevista com Elize foram muito desafiadores: nunca tive tantas perguntas por fazer, nem nunca presenciei alguém se esforçando tanto por responder, pensando em cada palavra. É uma sensação complexa esta de pedir para alguém relembrar e verbalizar as piores partes de sua vida que, acredito, ela gostaria tanto de esquecer, quanto será impossível que ela consiga esquecer”, escreveu em seu Facebook.

Eliza também falou sobre sua missão de tentar “ver além do crime bárbaro”, explicando como foi o trabalho de encarar todas as vítimas deste crime em entrevistas com amigos de Marcos e a família de Elize.

“Quando conversava com estes “personagens” que são vítimas e sentia a catarse deles ao falar, o tirar do recalque o tema, enfrentá-lo, entendia a importância de falarmos sobre estas sombras, colocar luz para que elas possam ser encaradas, para que outras pessoas que tenham passado por situações parecidas se reconheçam, para que outras que iniciem histórias parecidas consigam escrever finais mais saudáveis para seus enredos”, expressou.

Confira o trailer “Elize Matsunaga: Era uma Vez um Crime”: