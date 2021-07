Diretora de ‘Viúva Negra’ já estaria pensando em uma sequência do longa

Cate Shortland não descartou que uma sequência possa acontecer, mesmo sem a presença de Scarlett Johansson. Veja o que ela contou.

‘Viúva Negra’ ainda nem estreou e a diretora do longa, Cate Shortland, não descarta uma continuação, mesmo sem Scarlett Johansson. O filme estreia dia 9 de julho, quase um ano após a data prevista inicialmente, por conta da pandemia da Covid-19. O filme é o capítulo final da história do personagem para Scarlett Johansson, que interpretou a Viúva Negra desde a introdução do personagem em ‘Homem de Ferro 2’, em 2010.

A possibilidade de um segundo filme com a vingadora ficou à deriva, isso porque, de acordo com a linha do tempo do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe), Natasha morre em ‘Vingadores: Ultimato’. No entanto espera-se que Yelena, treinada na Red Room, carregue a tocha como a sucessora da Viúva Negra de Johansson no Universo Cinematográfico Marvel.

“Eu acho que essas garotas ainda têm muitos traseiros para chutar”, disse Cate Shortland disse ao Deadline quando questionado sobre uma sequência de ‘Viúva Negra’. A diretora estreante da Marvel disse anteriormente à RadioTimes.com que um segundo filme “seguindo um personagem diferente” é possível. “Acho que Scarlett está muito feliz por estar saindo da festa, sabe, e ela não é a última a sair. Ela decidiu que queria ir”, disse Shortland. “E eu não acho que ela gostaria de voltar no momento”.

Sobre ‘Viúva Negra’

A trama começa quando Romanoff vai para a KGB, polícia secreta da extinta União Soviética, e começa a sua preparação para tornar-se uma agente. O roteiro se passa na atual Nova York. Natasha trabalha como freelancer e se envolve em uma perigosa conspiração conectada com seu passado.

O último trailer lançado pela Marvel Studios lança um olhar sobre o que pode ser um novo membro do MCU: a personagem Yelena Belova, uma espiã treinada na Red Room Academy com Natasha Romanoff. Yelena Belova foi criada pelo escritor Devin Grayson e pelo artista JG Jones para a minissérie ‘Black Widow’, que fazia parte da linha de HQs ‘Marvel Knights’, lançada em 1999. Veja abaixo.

Em entrevista ao Good Morning America, da emissora estadunidense ABC, Scarlett Johansson revelou seus sentimentos sobre a possibilidade de estar se despedindo definitivamente do papel de super-heroína que interpretou por tanto tempo.

“Acho que é agridoce. Tive uma década incrível trabalhando com minha família Marvel. Vou sentir falta de não vê-los a cada 18 meses ou dois anos, como aqueles marcos que sempre espero ansiosamente”, disse a atriz. “Mas eu me sinto muito orgulhoso deste filme e acho ótimo sair em alta. Este filme é tão diferente de qualquer outro filme da Marvel que fizemos até agora, então como eu disse, é agridoce”.

Para quem não lembra, a primeira aparição de Scarlett Johansson como Natasha Romanoff veio no ‘Homem de Ferro 2’, em 2010. Agora, mais de uma década depois, o longa ‘Viúva Negra’ é a primeira apresentação solo de Johansson no MCU e provavelmente sua última aparição como Natasha. Isso porque, sua personagem morre em ‘Vingadores: Ultimato’. ‘Viúva Negra’ vem tendo sua estreia atrasada por conta da pandemia da Covid-19. Após o terceiro reagendamento, o longa finalmente vai estrear na segunda semana de julho.