The Good Doctor: quais personagens deixam o elenco da 5ª temporada da série

A 5ª temporada da série The Good Doctor deve ser liberada ainda este ano. E muito se especula sobre o que acontecerá na nova rodada.

Outro questionamento feito pelos fãs, seria quais personagens deixam o elenco da nova temporada?

Como detalhado pelo site Vader.News, uma pessoa que não retornará é Antonia Thomas, que interpretou a Dra. Claire Browne.

Antonia se despediu nas redes sociais e disse que é grata aos seus incríveis colegas pela experiência maravilhosa.

Ela também disse que é extremamente grata a seus fãs por todo o apoio incrível ao longo dos anos. Seu personagem aceitou uma vaga em um hospital guatemalteco, deixando a porta aberta para um possível retorno.

Enquanto isso, uma adição ao elenco da série é Osvaldo Benavides que interpretou o interesse amoroso da Dra. Lim (Christina Chang).

Com isso, o personagem Dr. Mateo Rendón Osma foi confirmado que ele retornará para a quinta temporada.

Ainda de acordo com as informações, outros residentes também devem fazer parte do elenco fixo da série.

