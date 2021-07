Mariska Hargitay cai e quebra tornozelo na première de ‘Viúva Negra’

A atriz Mariska Hargitay, de 57 anos, quebrou o tornozelo ao cair no tapete vermelho da première de Viúva Negra. O evento ocorreu em Hamptons, nos Estados Unidos, neste domingo, 4.



A estrela da série Law & Order: SVU foi levada para o Hospital de Southampton, depois de tropeçar ao correr da chuva, na saída do evento.



Uma fonte disse ao site Page Six que Hargitay passou algumas horas no hospital e perdeu a festa que sucedeu a exibição, realizada na casa dela, em East Hampton.

“Mariska estava correndo para dar as boas-vindas aos convidados em sua casa e caiu na rua úmida e chuvosa, em frente ao cinema. Ela foi levada para o hospital de ambulância com o marido, Peter Herman, ficou lá por várias horas e acabou com uma perna imobilizada. Ela só voltou depois da meia noite, quando a festa já havia acabado”, revelou a fonte.



“Em vez de se preocupar consigo mesma, ela estava mais preocupada que tudo tivesse corrido bem e que todos se divertissem na comemoração”, acrescentou. A atriz receberia a presença de nomes como David Harbour, que está no elenco do filme da Marvel, Drew Barrymore, Ellen Pompeo, Zachary Quinto, Cynthia Nixon, John Leguizamo, entre outros.



Na segunda-feira, 5, ela compartilhou uma foto do tornozelo e, na legenda da publicação, brincou: “Meu look de verão”. Confira: