O cantor sertanejo Kleber de Oliveira, que fazia parte da dupla Kleber e Kaue, morreu nesta terça-feira de covid-19.

O sertanejo estava internado na UTI do hospital estadual Américo Brasiliense, em Araraquara, desde o início do mês passado, e com agravamento da doença teve que ser intubado.

A informação foi divulgada pela empresa responsável pela carreira dos artistas, a Galdencio Produções.