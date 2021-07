“Eu estava lá”, revela Emma Corrin sobre o casamento de Kate Middleton e William

A atriz que interpreta o papel de Lady Di em ‘The Crown’ revelou que esteve no casamento real de Kate Middleton e do príncipe William. Ela descreveu os detalhes de estar junto com a multidão.

O ano era 2011 e o dia era 29 de abril. Foi esta a data de casamento de Kate Middleton e príncipe William. Uma cerimônia na Abadia de Westminster, em Londres, com mais de 1.900 convidados e com uma multidão fora da igreja, o casal real dizia sim. De lá para cá, já se vão 10 anos de casamento. Entre os milhares de anônimos na multidão, estava Emma Corrin, a atriz britânica que viria a interpretar a mãe do príncipe William, Lady Di, na série original da Netflix ‘The Crown’.

“Eu tinha 15 anos. Eu estava lá com uma amiga, a Katherine, e fomos varridas pela febre do casamento real”, disse a atriz no programa de Jimmy Kimmel. A ganhadora do Globo de Ouro de 2021, conta como foi sair às ruas para assistir ao casamento real e descreveu como foi estar do lado de fora no meio da multidão.

“Acho que provavelmente porque estávamos ambas muito entediadas e solteiras. Então decidimos ir”, disse Emma rindo. Ela acrescentou que, antes do casamento, ela e sua amiga compraram um DVD sobre a história de amor de William e Kate, que ela descreveu como “tão ruim que é tão bom”.

A atriz relembrou desse momento com carinho e disse que “tudo fez sentido” depois que ela integrou o elenco de ‘The Crown’ para interpretar, ninguém mais, ninguém menos, do que Lady Diana. Ela disse que abraçou totalmente o papel e revelou ao apresentador que tentou “absorver o máximo de informações” para tornar a sua versão mais precisa.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

A Voz de Diana

Emma compartilhou também que um dos pontos mais difíceis da personagem era imitar a forma como Diana falava. Ela disse que o que realmente a ajudou a acertar no papel foi a ajuda de sua mãe, que a guiou na recriação da voz de Diana. “Ela é fonoaudióloga, foi incrível e me ajudou com meus testes quando eu estava me preparando para eles”, explicou Corrin.



“Minha mãe me dava dicas sobre a voz. Sentávamos em um pequeno café perto de onde eu morava na época e ela me ajudava a fazer a voz e dizíamos: ‘Bem, ela meio que fala com esse tipo de cadência no final dela voz, muito doce’”, revelou Emma.

Apesar do sucesso da série, a atriz disse a Kimmel que às vezes se preocupa que seu envolvimento em ‘The Crown’ seja algo que a acompanhará pelo resto de sua vida. Ela acrescentou que, não importa aonde ela vá, as pessoas falam constantemente sobre a princesa Diana.

“Trabalhar em The Crown foi a experiência mais mágica, em grande parte graças ao incrível elenco e equipe que me apoiaram e ajudaram a me guiar, incluindo meu maravilhoso amigo, Josh O’Connor, que também foi merecidamente reconhecido hoje”, ela disse durante seu discurso no Globo de Ouro no início do ano. “Muito obrigada a Diana, você me ensinou compaixão e empatia muito mais do que eu poderia imaginar”, acrescentou a atriz.