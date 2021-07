Ator revela a verdade por trás das cenas de sexo mais quentes de série da Netflix

Por mais quente que a recente estreia da Netflix tenha mexido com a cabeça de muitos espectadores, o ator Adam Demos tem algo para revelar sobre a série “Sex /Life”.

O australiano de 36 anos que interpreta Brad Simon, o ex-namorado que volta a movimentar a vida da então casada Billie Connelly, interpretada por Sarah Shahi, explicou que filmar as cenas não é nada sexy.

“Espero que pareça convincente, mas é tão mecânico, é ridículo. (…) As pessoas perguntam se você se empolga, mas você tem caras do som e câmeras ao seu redor com barbas grandes. Isso é um pouco desagradável” revelou em entrevista ao The Kyle & Jackie O Show.

O artista já havia dito que está “ok” em estar nu diante nas produções, afinal ele sabia o tipo de trabalho que iria exercer desde o início.

“Isso não significa que você não pode ter discussões sobre o nível de conforto, o que eles nos permitiram ter – existe um coordenador de intimidade, então me senti muito mais seguro”, explico.

Por mais que tudo seja repleto de profissionalismo, a trama que revela o ousado passado sexual de uma mulher e como ele passa a complicar sua vida no presente – já casada com filhos -, acabou formando um casal no set de filmagens.

Isso mesmo! Sarah e Adam estão juntos também na vida real. Em uma entrevista à revista People, Sarah eles se deram bem imediatamente.

Confira também:

“Tínhamos exatamente o mesmo gosto musical. Tínhamos o mesmo gosto em uísque e tequilas e fiquei realmente maravilhada com ele como pessoa e tudo que eu sabia era que queria mais”, contou.

Por mais que o relacionamento ainda seja mantido de forma mais discreta, em maio deste ano, Adam recebeu uma declaração intensa de Sarah no Instagram.

“Não tenho certeza de como duas pessoas em lados opostos do mundo poderiam ter mais em comum, deveriam se encontrar, deveriam ficar juntas.

Mas eu sei que encontrei minha alma gêmea. Eu sei que encontrei o meu para sempre. Eu sei que nunca amei mais profundamente, mais e mais ferozmente. Eu sei que sou extremamente grata por ele.

Eu sei que o amei por mil vidas antes e vou amá-lo por mil vidas mais. Feliz aniversário meu bebê @adam_demos “.