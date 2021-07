Pixar estaria preparando ‘Toy Story 5’

O dublador de voz de Forky, o ator Tony Hale, disse que estaria disposto a voltar a interpretar o papel. Sites especializados especulam que a Pixar esteja preparando um ‘Toy Story 5’.

Desde a primeira vez que vimos Woody e sua turma, em ‘Toy Story’, em 1996, gerações de crianças se encantaram com os personagens. Afinal, de lá para cá já são 25 anos e as crianças que viram os primeiros filmes são hoje adultas.

O lançamento de ‘Toy Story 4’, em 2019, nove anos depois do seu precursor, levantou as suspeita de que a equipe da Pixar estaria pensando em uma sequência, mesmo quando Woody e Bo Peep partiram para viver em um mundo sem crianças. Com isso, os produtores Mark Nielsen e Jonas Rivera deixaram a porta aberta para um outro filme da série, ambos concordando com a ideia de que as iterações anteriores pareciam bons finais antes, mas não necessariamente precisavam ser o fim. Além disso, Tom Hanks deixou uma pulga atrás das orelhas dos fãs quando falou que o seu adeus final à série era sobre Woody e Andy, e não sobre Woody e Buzz.

De acordo com o Giant Freak in Robot, o futuro de ‘Toy Story 5’ estaria quase exclusivamente nas mãos de John Lasseter e Andrew Stanton. Embora tenha havido vários escritores ao longo dos anos para esta franquia, incluindo Joss Whedon em ‘Toy Story’ e Josh Cooley para o quarto filme, Lasseter e Stanton têm sido os pilares do começo ao fim, já que eles estiveram envolvidos de alguma forma com cada filme.

Especula-se que Forky, personagem de ‘Toy Story 4’ possa voltar para a sequência. Seu dublador de voz, Tony Hale, que foi questionado pelo Yahoo sobre se ele faria um ‘Toy Story 5’. “O negócio é o seguinte, se a Pixar ligar você sempre diz sim. Essas decisões são para outras pessoas tomarem, mas estou sempre mais do que disposto a estar perto daquele ambiente novamente porque era muito inspirador. Eu amo isso”, disse Tony.

Spin-Offs

De acordo com o Giant Freak in Robot, a Pixar está desenvolvendo projetos independentes em torno de alguns dos personagens secundários. Na Disney Plus, Forky teve sua própria série de curtas spin-off chamada ‘Forky Asks a Question’, na qual ele lida com vários problemas através da mentalidade de um garfo de plástico que não entende muito bem o mundo, mas que levanta questões importantes para as crianças.

Além disso, Bo Peep estrelou seu próprio curta-metragem na Disney Plus. ‘As Aventuras de Berry’ ajuda a preencher algumas lacunas no tempo em torno da personagem após o segundo filme da série.

Mas, um projeto maior está sendo trabalhado fortemente pela Pixar: um filme centrado em Buzz Lightyear. Chris Evans já foi confirmado como o dublê de voz do personagem em dezembro de 2020. O lançamento de ‘Lightyear’ está sendo esperado para 17 de junho de 2022.

Blasting into theaters June 17, 2022, Lightyear is the definitive story of the original Buzz Lightyear. Voiced by @ChrisEvans, get ready to go to “infinity and beyond” with Lightyear. 🚀 👨‍🚀 pic.twitter.com/LdYXlN33sP — Pixar (@Pixar) December 11, 2020

‘Toy Story 4’ foi o filme de melhor desempenho da franquia na série, apurando quase US $ 1,1 bilhão de dólares em bilheterias em todo o mundo. Então, a Pixar já teve a prova de que a franquia funciona muito bem e pode ainda gerar lucros para o estúdio.