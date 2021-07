Kate Middleton está em isolamento após ter tido contato próximo com infectado por Covid-19

Não foi divulgado quem seria esse paciente infectado por Covid-19, mas Kate Middleton deve ficar em isolamento por 10 dias no Palácio de Kensington.

Kate Middleton está em quarentena desde sexta-feira, 3. Segundo o MailOnline, a Duquesa de Cambridge está em isolamento após ter tido contato com uma pessoa infectada nos últimos dias. Kate já foi vacinada com as duas doses, fez quatro testes na semana passada (que deram resultado negativo) e não apresenta sintomas de Covid-19.

A medida é uma das precauções usadas no Reino Unido para evitar a propagação do coronavírus no país. A quarentena impediu a duquesa de comparecer a um compromisso oficial ao lado do príncipe William na Catedral de Saint Paul e no Palácio de Buckingham hoje, 5.

O MailOnline apurou que Kate teve contato com uma pessoa infectada na tarde da última sexta-feira, depois de passar a maior parte do dia em Wimbledon. Por esse motivo, as autoridades de saúde britânicas alertaram que Kate deveria ficar em quarentena por dez dias, mesmo após o teste PCR ter dado negativo.

O Palácio de Kensington divulgou um comunicado para a imprensa britânica esclarecendo a situação de Kate Middleton: “Na semana passada, a Duquesa de Cambridge entrou em contato com alguém que, posteriormente, testou positivo para Covid-19. Sua Alteza Real não está apresentando nenhum sintoma, mas está seguindo todas as diretrizes governamentais relevantes e se auto-isola em casa”.