Grey’s Anatomy: Esta é a verdade sobre o final da 17ª temporada que nem todos sabem

Atenção: antes de compartilharmos qualquer detalhe, alertamos que este texto pode conter spoilers de episódios de Grey’s Anatomy que não foram exibidos no Brasil. Portanto, só siga com a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Continuando:

Além das especulações sobre a permanência de alguns atores no elenco de Grey’s Anatomy, que no final das contas acabou resultando na saída de Jesse Williams (Jackson Avery), Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca) e Greg Germann (Tom Koracick), havia uma grande dúvida em relação a continuação do show médico.

Ainda sobre o ponto anterior, ao longo da atual temporada que recém foi encerrada nos Estados Unidos, houve um grande impasse entre a possibilidade de renovação da série e o valor exigido por Ellen Pompeo (Meredith Grey) para seguir estreando a produção que é sucesso de audiência mundial.

Quer entender melhor todos os detalhes? Leia depois:

Antes de continuarmos é importante reforçar mais uma vez aos que têm dúvidas, que sim, a série já foi confirmada para a sua nova etapa. Ao que se sabe até o fechamento desta matéria (05-06-2021, às 18h), somente a season 18 tem renovação.

Leia mais sobre Grey’s Anatomy:

Verdade sobre o final da 17ª temporada

Durante as negociações sobre a renovação da série, agora confirmada, Krista Vernoff, que é showrunner da produção da American Broadcasting Company (ABC), comentou que havia cobrado um posicionamento dos executivos, afirmando que gostaria de ter claro o que de fato aconteceria, ou seja, se o show continuaria ou não.

De toda forma, Vernoff esclareceu em uma de suas entrevistas que independente do resultado do acordo entre Pompeo e a ABC, ela já vinha trabalhando em um final que poderia ser aplicado tanto para um encerramento de temporada ou de série.

Em linhas gerais, isso quer dizer que possivelmente diversas das narrativas abordadas na exibição 17×17 já estavam planejadas como histórias finais para seus personagens. Pensando nisso, algumas dúvidas que surgem são:

FIQUE LIGADO! ALERTA DE MUITO SPOILER!

Primeiro: O casal Amelia (Caterina Scorsone) e Link (Chris Carmack) de fato terminaria separado, embora toda a história construída para os personagens recentemente?;

O casal e de fato terminaria separado, embora toda a história construída para os personagens recentemente?; Segundo: Diferente do casal Amelink, Levi (Jake Borelli) realmente ficaria com Nico (Alex Landi), mesmo com toda polêmica no relacionamento dos dois?

Ficou curioso e quer ver os trechos que citamos acima? Confira abaixo os dois vídeos publicados na internet. (Caso não consiga visualizá-los, acesse os links: LINK 1 e LINK 2).

Importante: Não esqueça de ativar, caso queira, as legendas com opção de tradução para o português.

O que acha de ler mais uma notícia de Grey’s Anatomy?