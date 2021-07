Gil do Vigor anuncia que ficará fora do Brasil por seis anos

Gil do Vigor anunciou que ficará fora do Brasil por seis anos para se dedicar ao PhD na Califórnia, nos Estados Unidos. O ex-BBB 21 foi contratado pela Globo no mês de maio.

A revelação foi feita pelo economista neste domingo, 4. O brother esteve no júri da Super Dança dos Famosos e aproveitou o momento para comentar sobre a saída do País.

“Vou-me embora, já tenho data: 3 de setembro. Já estou com passagem comprada. É o meu sonho, vou embora me regozijar. Escolhi [Universidade da Califórnia] Davis, de quatro a seis anos. Acredito que seis, porque a parte que eu estudo é uma luta que só Deus sabe”, afirmou.

Apesar do período que ficará distante da família e amigos, Gilberto explicou que não deixará de produzir conteúdo para manter os seguidores sempre atualizados. “Eu já dividi meu tempo minha prioridade são meus estudos”, disse.

“Mas, vou tirar uma vez por semana para vigorar. Eu vou vigorar todo sábado, preparar meus conteúdos, continuar com as minhas publicidades, porque agora eu estou chique, ganhando muito dinheiro, graças a Deus”, concluiu.

Na semana passada, o pernambucano compartilhou que terá um quadro para falar sobre economia doméstica no programa Mais Você. Tá Lascado estreia nesta terça-feira, 8 de julho.