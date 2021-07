Ana Maria Braga testa positivo para covid-19

A apresentadora Ana Maria Braga, do Mais Você, da Rede Globo, testou positivo para covid-19 e não apresentará o programa nesta segunda-feira. As informações são do G1.

A informação foi confirmada pelo repórter Fabrício Battaglini, que assumiu a responsabilidade de tocar o programa durante o afastamento da apresentadora.

Segundo Battaglini, Ana Maria está bem, com sintomas leves, já que foi imunizada com as duas doses da vacina, e apresenta apenas um pouco de dor de garganta e cansaço.

LEIA TAMBÉM:

Ela permanecerá afastada por tempo indeterminado. Não há informações se ela fará quarentena em hospital ou em casa.

A partir desta segunda-feira, o Mais Você será tocado por Bataglini e pelo apresentador Felipe Andreoli.