Príncipes Harry e William inauguram estátua de Lady Di. Entenda por que Kate e Charles não estiveram presentes

Os irmãos colocaram as diferenças de lado e inauguraram juntos nesta quinta-feira, 1, a estátua feita em homenagem à Lady Di e instalada nos jardins do Palácio de Kensington.

Em evento com lista de convidados reduzido por conta da pandemia, os príncipes Harry e William estiveram juntos para inaugurar a estátua da mãe, princesa Diana, em celebração que marca o aniversário da Princesa de Gales. Se estivesse viva, ela completaria 60 anos. A estátua foi inaugurada na tarde de quinta-feira, 1, nos jardins do Palácio de Kensington, onde Diana morou e onde hoje o príncipe William mora com sua esposa Kate Middleton e os filhos George, Charlotte e Louis.

Foto: Reprodução Today

Os irmãos foram fotografados ombro a ombro antes de revelar uma estátua criada em homenagem à princesa Diana por Ian Rank-Broadley e colocada no remodelado Sunken Garden, um lugar de consolo e segurança para ela antes de morrer em 1997, localizado no Palácio de Kensington.

Harry chegou apenas 15 minutos antes do início da cerimônia e bateu palmas de empolgação antes que a escultura fosse revelada. Ele foi visto rindo e brincando com seu tio Charles Spencer e as irmãs de Lady Di, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes.

Foto: Reprodução Today

Foto: Reprodução Today

Foto: Reprodução Today

Em outro momento, ele gritou com as mãos ao redor da boca, em formato de concha, e riu antes de sua saída brusca. A imprensa britânica não confirmou se ele estava voltando para Frogmore Cottage, residência destinada a ele e à Meghan Markle no Reino Unido. Há rumores de que ele organizou um almoço com os amigos. Espera-se que Harry retorne aos Estados Unidos até o final de semana.

Na conta oficial no Instagram do príncipe William e de Kate Middleton, foi postada uma foto da estátua e dos dois irmãos contemplando-a. Na legenda os dois irmãos assinam um texto em homenagem à mãe: “Hoje, no que seria o 60º aniversário de nossa mãe, lembramos seu amor, força e caráter, qualidades que a tornaram uma força para o bem em todo o mundo, mudando inúmeras vidas para melhor. Todos os dias, desejamos que ela ainda esteja conosco, e nossa esperança é que esta estátua seja vista para sempre como um símbolo de sua vida e de seu legado. Obrigado a Ian Rank-Broadley, Pip Morrison e suas equipes por seu excelente trabalho, aos amigos e doadores que ajudaram a fazer isso acontecer e a todos aqueles ao redor do mundo que mantêm viva a memória de nossa mãe. Príncipe William e Príncipe Harry”.

Kate Middleton e o príncipe Charles não estiveram presentes

Uma fonte próxima à Família Real britânica garantiu ao Page Six que “a ausência de Catherine fala muito”, apesar da lista de convidados ter sido cortada no último minuto. “Acho que manter os números baixos é uma ‘desculpa’ perfeita para Catherine ficar longe. William está farto do drama de Harry e Catherine não precisa ser arrastada para isso ”, disse a fonte.

A fonte continua falando sobre o papel de Kate Middleton como mediadora do conflito entre os irmãos. “Ela tem cumprido o papel de ponte entre ele (William) e seu irmão (Harry)”. No início do mês, quando do nascimento da filha de Harry e Meghan Markle, Lilibet Diana, uma fonte garantiu ao The Mail on Sunday que Harry teria avisado aos parentes por meio de uma mensagem de texto enviada diretamente à sua cunhada, Kate Middleton.

Outra fonte disse ao The Telegraph: “Ela não é realmente o tipo de pessoa que se irrita com esse tipo de coisa”, disse a fonte, referindo-se à entrevista de Harry e Meghan Markle à apresentadora Oprah, que foi ao ar em março deste ano e levantou, entre outras polêmicas, possível postura racista por parte da Família Real britânica. “Ela está apenas tentando ajudar a reunir a família e aliviar o estresse e a tristeza do marido”.

Por outro lado, enquanto Kate tenta atuar como um ponte entre os irmãos, uma fonte próxima ao The Sun disse que o príncipe Charles não tem planos de ver Harry em seu breve retorno à Inglaterra. “Charles vai deixar os meninos com isso. Charles deixou bem claro que não estará por perto, porque ele está indo para a Escócia. Não há um encontro planejado entre os três”, disse a fonte.