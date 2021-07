[HORROR] ‘O Homem nas Trevas 2’ tem primeiro trailer revelado. Aterrorizante!

Prepare-se para muito sangue, ataques brutais e sustos terríveis neste thriller de tirar o fôlego.

A sequência de ‘O Homem nas Trevas’, que estreou em 2016, finalmente chegará aos cinemas este ano. ‘O Homem nas Trevas 2’ será lançado dia 13 de agosto mas, no Brasil, o thriller só chega dia 2 de setembro.

Veremos o retorno do ator Stephen Lang na pele do temido assassino cego Norman Nordstrom, o chamado “The Blind Man”. O trailer foi divulgado com exclusividade pelo IGN. Assista.

O longa se passa vários anos depois do primeiro filme e mostra Norman Nordstrom vivendo em uma cabana isolada com uma jovem órfã de um incêndio devastador em uma casa. Quando um grupo de criminosos sequestra a garota, Norman deve deixar seu porto seguro para resgatá-la.

Leia mais sobre filmes e séries:

‘O Homem nas Trevas 2’ chega aos cinemas cerca de 5 anos após o primeiro filme. ‘O Homem nas Trevas’ (2016) está atualmente disponível no catálogo da Netflix e conta a história de um grupo de ladrões, incluindo uma garota chamada Rocky (Jane Levy), que invade uma casa na esperança de fazer uma fortuna que mude sua vida. Seu plano desmorona quando descobrem que o dono da casa cego não é tão indefeso quanto pensavam inicialmente.

Levando em consideração o que o primeiro filme mostrou aos fãs dos thrillers, é provável que haja muito mais nesta premissa conforme a história se desenrola. Conforme relatado pelo site especializado em produções de terror Bloody Disgusting, os avisos anexados no longa indicam que o filme será um pouco diferente do primeiro. “Violência” foi atualizado para “violência forte e sangrenta”, por exemplo.

No primeiro filme, o grupo de jovens ladrões invade a casa de Norman em busca de bens de valor, mas é revelado que o homem cego, aparentemente indefeso, é na verdade o sequestrador de uma jovem. Ele a manteve como refém, engravidando-a na esperança de substituir sua filha, que a esposa dele matou em um acidente de carro. Quando ele acidentalmente atira em sua prisioneira durante a tentativa de roubo, ele captura e estupra Rocky e decide que ela terá seu novo filho.

Embora o primeiro filme tenha recebido boas críticas em geral, seu polêmico e brutal final foi recebido com poucos elogios. Enquanto todo o filme foi preenchido com muito suspense e sustos genuínos, o plot twist da última cena desagradou muitas pessoas.