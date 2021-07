“Acho ótimo sair em alta”, diz Scarlett Johansson sobre ‘Viúva Negra’.

Filme solo da vingadora Natasha Romanoff chega aos cinemas e à Disney Plus mais de dez anos após sua primeira aparição no Marvel Cinematic Universe. Confira o que a atriz disse.

Prestes a chegar nos cinemas e no Disney Plus pelo Premier Access, ‘Viúva Negra’ tem arrancado bons comentários da crítica. O crítico David Rooney, em artigo publicado no The Hollywood Reporter, disse que foi “um veículo estelar” para Scarlett Johansson, que interpreta a vingadora Natasha Romanoff do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). Clarisse Loungrey, do britânico The Independent, escreveu: “é inescapavelmente uma história sobre o abuso e a exploração de mulheres jovens”.

Em geral, o filme tem sido bem recebido pela crítica e estreia dia 9 de julho, quase um ano após a data prevista inicialmente, por conta da pandemia da Covid-19. O longa é o capítulo final da história do personagem para Scarlett Johansson, que interpretou a Viúva Negra desde a introdução do personagem em ‘Homem de Ferro 2’, em 2010.

A trama começa quando Romanoff vai para a KGB, polícia secreta da extinta União Soviética, e começa a sua preparação para tornar-se uma agente. O roteiro se passa na atual Nova York. Natasha trabalha como freelancer e se envolve em uma perigosa conspiração conectada com seu passado.

Mistura de sentimentos

Em entrevista ao Good Morning America, da emissora estadunidense ABC, Scarlett Johansson revelou seus sentimentos sobre a possibilidade de estar se despedir definitivamente do papel de super-heroína que interpretou por tanto tempo.

“Acho que é agridoce. Tive uma década incrível trabalhando com minha família Marvel. Vou sentir falta de não vê-los a cada 18 meses ou dois anos, como aqueles marcos que sempre espero ansiosamente”, disse a atriz. “Mas eu me sinto muito orgulhoso deste filme e acho ótimo sair em alta. Este filme é tão diferente de qualquer outro filme da Marvel que fizemos até agora, então como eu disse, é agridoce”.

Para quem não lembra, a primeira aparição de Scarlett Johansson como Natasha Romanoff veio no ‘Homem de Ferro 2’, em 2010. Agora, mais de uma década depois, o longa ‘Viúva Negra’ é a primeira apresentação solo de Johansson no MCU e provavelmente sua última aparição como Natasha. Isso porque, sua personagem morre em ‘Vingadores: Ultimato’. ‘Viúva Negra’ vem tendo sua estreia atrasada por conta da pandemia da Covid-19. Após o terceiro reagendamento, o longa finalmente vai estrear na segunda semana de julho.

Questionada sobre possíveis spoilers, Scarlett disse: “Sempre digo isso às pessoas. Eu fico tipo, ‘Você realmente não quer saber. Há tão poucas surpresas hoje em dia, apenas tenha paciência, assista ao filme e aproveite a viagem. E este filme está definitivamente cheio de muitas surpresas para certo”.

Uma sucessora?

O último trailer lançado pela Marvel Studios lança um olhar sobre o que pode ser um novo membro do MCU: a personagem Yelena Belova, uma espiã treinada na Red Room Academy com Natasha Romanoff. Yelena Belova foi criada pelo escritor Devin Grayson e pelo artista JG Jones para a minissérie ‘Black Widow’, que fazia parte da linha de HQs ‘Marvel Knights’, lançada em 1999. Veja abaixo.

No trailer, Natasha tem um flashback para o ano de 1984, quando ela cumpre o papel de irmã mais velha para Yelena. Elas são interpretadas pelas atrizes mirins Ever Anderson e Violet McGraw. De acordo com o site especializado Screen Rant, Yelena pode estar sendo inserida no MCU para substituir Natasha. Espera-se também que um enredo semelhante se desenrole em Hawkeye, quando Clint Barton (Jeremy Renner) treina Kate Bishop (Hailee Steinfeld) para ser sua sucessora.