Segunda parte reveladora da 4ª temporada de The Good Doctor chega oficialmente ao Brasil em julho

A segunda parte reveladora da 4ª temporada da série The Good Doctor chega oficialmente ao Brasil no próximo mês.

A segunda parte irá entrar no catálogo do streaming Globoplay no mês de julho, que detém os direitos no país.

A novidade foi confirmada nesta semana pelo serviço. Até então, somente a primeira parte estava liberada.

4ª temporada da série The Good Doctor

A quarta temporada completa da produção estava disponível apenas nos Estados Unidos, onde terminou a exibição recentemente na TV.

No entanto, ainda não existe data exata para o lançamento, que deve atiçar os fãs do drama médico neste mês. Confira:

