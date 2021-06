Phoebe Dynevor, de ‘Bridgerton’, é escalada para um thriller

‘I Heart Murder’ será produzido pela Sony Pictures e Phoebe Dynevor estará no elenco. Até agora, poucos detalhes foram dados, mas será interessante ver a atriz em atuação em uma atmosfera totalmente diferente de ‘Bridgerton’.

Mesmo com as filmagens da segunda temporada de ‘Bridgerton’ a todo vapor no Reino Unido, a atriz Phoebe Dynevor, que interpreta Daphne Bridgerton, protagonista da primeira temporada da série original da Netflix, não descansa. Ela acabou de filmar o longa ‘The Color Room’, da Sky Cinema, e foi confirmada como parte do elenco de ‘I Heart Murder’.

Fontes garantiram ao Deadline que Phoebe estará no longa da Sony Pictures, que tem direção de Matt Spicer. O roteiro é escrito por Tom O’Donnell e Spicer. O vencedor do Oscar Doug Wick e Lucy Fisher são os produtores.

Ainda não há maiores informações sobre o enredo e o que se sabe por enquanto é que é um thriller. De acordo com as fontes da Deadline, também não se sabe qual será o papel de Phoebe. Ao que tudo indica, será a primeira vez que ela vai filmar uma produção desse gênero e será interessante ver a atriz em uma atmosfera bem diferente da série que a tornou conhecida do show biz, ‘Bridgerton’.

O futuro de sua personagem em ‘Bridgerton’

No início de junho, em entrevista ao The Wrap, a protagonista da primeira temporada da série ‘Bridgerton’, Phoebe Dynevor, revelou como se comportará sua personagem na segunda temporada da trama. Com gravações acontecendo a todo vapor, a Netflix ainda não confirmou quando novos episódios chegam ao streaming, mas especula-se que isso deva acontecer em até o final do primeiro semestre de 2022.

Embora, para os leitores dos livros que inspiraram a adaptação da Netflix, a saída do personagem do ator Regé Jean-Page, o Duque de Hastings, não fosse novidade, a notícia deixou muitos fãs da série surpresos. O anúncio foi feito no início deste ano pela própria Netflix e depois ratificado pelo ator.

Como o Duque de Hastings é o par romântico de Daphne, personagem de Phoebe, muitas dúvidas foram postas sobre a mesa com relação ao que aconteceria com ela. “É definitivamente diferente. E eu já disse isso antes, mas acho que os fãs que leram os livros e os conhecem estão cientes de que cada temporada terá como foco a jornada de um irmão diferente. E pode ser um pouco mais, não um choque, mas uma surpresa para os fãs que amam tanto a história de Daphne e Simon. Mas eu acho que, honestamente, o ponto interessante da série é que, a longo prazo, é possível ver essas diferentes histórias de amor se desenrolarem”.

Phoebe continua: “E eu acho que cada temporada será realmente diferente e mágica à sua própria maneira. E isso é o que eu acho tão brilhante sobre o que Shonda e Chris Van Dusen criaram. Não há muitas séries de TV que fazem isso, que se concentram em personagens diferentes a cada temporada. Mas acho que cada temporada terá sua própria magia, o que é ótimo”. Ela completa dizendo que o Duque de Hastings continuará a fazer parte da vida de sua personagem, só que não estará mais na tela.

Sobre o que será a segunda temporada de ‘Bridgerton’

A segunda temporada, como já sabemos, vai se concentrar em outro Bridgerton, no irmão de Daphne, Anthony Bridgerton. O personagem, interpretado por Jonathan Bailey, também viverá seu romance particular e terá como par romântico Kate Sharma, vivida por Simone Ashley de ‘Sex Education’. Além disso, outros personagens se unirão à trama: Shelley Conn, Rupert Young e Calam Lynch. Shelley será Mary Sharma, filha de um conde, cuja família se envolveu em um escândalo matrimonial. Lady Mary, como é conhecida, é mãe de Kate e Mary e volta a Londres com suas filhas e tem que conviver com o julgamento das damas da sociedade londrina.