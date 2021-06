[HORROR] Netflix divulga trailer de ‘Rua do Medo: 1994’, o primeiro filme da trilogia

‘Rua do Medo’ é uma trilogia de filmes de horror adolescente baseada em uma série de livros juvenis que chega à Netflix a partir de 2 de julho. Confira!

‘Rua do Medo’ é a trilogia de longas que entrará para o catálogo em julho: a cada semana um novo filme entrará no catálogo da Netflix em julho e todos são baseados na série de livros homônima de R.L. Stine.

O primeiro filme, ‘Rua do Medo Parte 1: 1994’, estreia na Netflix em 2 de julho; a ‘Parte 2: 1978’, chegará em 8 de julho; e, por último, a ‘Parte 3: 1666’, completa a saga a partir de 16 de julho. Confira o trailer do primeiro filme:

O primeiro filme se passa em uma cidade fictícia de Ohio, nos Estados Unidos, chamada Shadyside, famosa por sua história de assassinatos horríveis que se estende por mais de 300 anos. Depois que um grupo de adolescentes começa a descobrir a conexão entre esses eventos horríveis, eles logo percebem que eles próprios podem ser alvos.

No elenco, rostos conhecidos de outras produções de horror ou originais Netflix: Maya Hawke (de ‘Stranger Things’), Kiana Madeira (de ‘Trinkets’), Charlene Amoia (de ‘Invocação do Mal: A ordem do demônio’), entre outros. A trilogia foi originalmente criada na Fox e estava programada para estrear nos cinemas, mas a Netflix comprou os direitos de exibição no ano passado.

Anteriormente, a Netflix já tinha lançado dois trailers mostrando um panorama geral da trilogia. Leigh Janiak dirigiu e escreveu a franquia e disse à Variety: “Filmamos todos os três filmes de ‘Rua do Medo’ durante um verão louco e sangrento. É um sonho que o público agora experimente a história da mesma maneira, de forma sequencial, com apenas uma semana de espera entre os longas. Mal posso esperar para dar as boas-vindas a todos no mundo de ‘Rua do Medo’ em 1994, 1978 e 1666!”.

Inspirada em livros

A série de livros que baseou a trilogia de filmes se estendeu de 1989 a 1999 e voltou a ser publicada como uma minissérie chamada ‘Fear Street Nights’, em 2005. Depois, voltou a ser publicada novamente em 2014.

R.L. Stine, que mais tarde escreveu a série de livros infantis ‘Goosebumps’, acha que os próximos filmes podem exigir mais orientação dos pais. “Os fãs de ‘Rua do Medo’ terão um prazer e algumas grandes surpresas com os longas. Isso significa muito mais emoções e muito mais terror! Eu já vi a trilogia de Leigh Janiak, que será lançada na Netflix em julho, e posso dizer que os sustos e os gritos são mais do que eu esperava. Que divertido ver os horrores de Shadyside ganhando vida!”. Enquanto ‘Goosebumps’ foi indicada para crianças mais novas, ‘Fear Street’ foi uma das favoritas entre os adolescentes.