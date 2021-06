A atriz espanhola Ester Expósito, 21 anos, causou furor nas redes sociais com uma nova foto nesta terça-feira (29).

A imagem foi compartilhada no Instagram. “but she’s looking at uuuu”, escreveu na postagem.

Atualmente, Expósito tem quase 28 milhões de seguidores, sendo a espanhola mais seguida da rede social.

A postagem rapidamente se tornou furor, e gerou inúmeras reações dos fãs impressionados.

Ester Expósito compartilha nova foto e causa furor nas redes sociais

“Minha princesa”, “te amo” e “por que você está tão linda assim” foram alguns dos comentários.

A publicação já conta com quase 4 milhões de curtidas na plataforma. Confira postagem no Instagram:

LEIA TAMBÉM: