“Ela teria ficado com o coração partido”, diz biógrafo de Lady Di sobre climão entre Harry e William

Diante dos desentendimentos entre os príncipes Harry e William, o biógrafo de Lady Di deu sua opinião sobre o que faria a princesa diante do climão em família.

O autor de uma das biografias mais lidas sobre a princesa Diana, Andrew Morton foi entrevistado sobre os recentes desentendimentos entre os filhos da princesa de Gales, Harry e William. Morton, autor da biografia ‘Diana: Sua verdadeira história em suas próprias palavras’ livro que escreveu em conjunto com a própria Lady Di, disse: “Diana me disse claramente em várias ocasiões que via Harry como o braço direito de William no que, em última análise, seria um trabalho muito solitário e sombrio como futuro rei”.

Andrew Morton compartilhou sua opinião durante o programa de entrevistas Loose Women, da TV britânica. “Não há dúvida de que ela teria ficado com o coração partido”, disse ele. Com os dois irmãos envolvidos no que qualificou como “uma discussão feroz e amarga”, Morton completou: “Ela teria ficado muito chateada com a maneira como esses dois se separaram”.

Ele acredita que a princesa de Gales teria desempenhado um papel ativo na reparação das fissuras entre os dois irmãos: “Conhecendo as personalidades (dos irmãos) intimamente, como uma mãe faria, ela estaria trabalhando, talvez com o Príncipe Charles ao seu lado, uma maneira de reconciliá-los”.

Charles não parece muito preocupado

Uma fonte próxima ao The Sun revelou que o príncipe Charles não estará presente para a cerimônia que celebra a data de aniversário de Lady Di. Em 1 de julho será inaugurada uma estátua em homenagem à princesa do povo, como ficou conhecida, nos jardins do Palácio de Kensington. O cerimonial espera que os filhos da princesa Diana estejam presentes.

O príncipe Harry deve chegar ao Reino Unido para a cerimônia e, uma fonte próxima ao The Sun disse que o príncipe Charles não tem planos de ver seu filho quando ele retornar à Inglaterra. “Charles vai deixar os meninos com isso. Harry precisará ficar em quarentena por pelo menos cinco dias quando chegar à Inglaterra, provavelmente em Frogmore Cottage em Windsor. Charles deixou bem claro que não estará por perto, porque ele está indo para a Escócia. Não há um encontro planejado entre os três”, disse a fonte.

Outra fonte disse ao The Sun que “os meninos estarão juntos em respeito à mãe”, mas eles estão fazendo discursos separados. “Não houve nenhum bate-papo pessoal ou conversa adequada, apenas uma troca muito breve e mínima de mensagens de texto”, disse a fonte sobre Harry e William. “O relacionamento ainda está muito tenso e não há sinais de que haverá qualquer tipo de união em breve”, finalizou a fonte.

Anteriormente, outra fonte do jornal afirmou que os discursos separados de William e Harry na inauguração geraram “preocupação” de que sua linguagem corporal pode fazer parecer que eles não estão representando uma “família unida”.

O tão esperado reencontro

Apesar das desavenças, Harry e William se encontrarão publicamente para à inauguração da tão esperada estátua de sua mãe nos Jardins do Palácio de Kensington em 1º de julho, que teria sido seu 60º aniversário.

De acordo com um comunicado anunciando a encomenda da estátua: “Os príncipes esperam que a estátua ajude todos aqueles que visitam o Palácio de Kensington a refletirem sobre a vida de sua mãe e seu legado”.