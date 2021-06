[SPOILER] Roteirista de ‘Doctor Strange 2’ revela detalhes sobre o próximo filme

Tudo indica que a sequência do filme de 2016 deve se centrar novamente no personagem protagonista, vivido pelo ator Benedict Cumberbatch. Porém, outros personagens terão papel essencial na trama. Confira.

‘Doctor Strange 2’, que também está sendo divulgado como ‘Doutor Estranho no Universo da Loucura’, já tem data prevista para estreia: 25 de março de 2022. E, embora o enredo ainda seja um segredo, o roteirista Michael Waldron, que também escreveu a série ‘Loki’, revelou algumas informações importantes.

Em entrevista ao Syfy Wire, Waldron falou sobre como o personagem de Doctor Strange, vivido por Benedict Cumberbatch, deve atuar. “É definitivamente normal dizer que Stephen Strange passou por muita coisa no MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). Desde sua primeira incursão no mundo das artes místicas em ‘Doctor Strange’, no qual também o vimos morrer repetidamente para salvar a Terra, até a batalha exaustiva contra Thanos (Josh Brolin) em ambos os ‘Vingadores: Guerra Infinita’ e ‘Vingadores: Ultimato’. Stephen foi visto em situações intensas. E, no entanto, como visto nos dois últimos filmes, ele conseguiu ser aquele com o senso mais claro do que os heróis deveriam fazer para vencer. Isso deve ter pesado muito para ele”, disse Michael Waldron.

Pandemia e outros personagens

Michael Waldron confirmou que ‘Doutor Estranho no Universo da Loucura’ vai explorar o efeito que os eventos MCU recentes tiveram em seu herói titular. Se a Fase 4 do MCU tivesse sido lançada conforme planejado originalmente, ‘Doctor Strange 2’ teria estreado no mês passado. Mas, devido a atrasos relacionados à pandemia, a sequência dirigida por Sam Raimi só chega aos cinemas em 2022. Mas, em ‘Homem-Aranha: No Way Home’, que estreia em dezembro, podemos ter uma palhinha de Stephen Strange.

Embora ‘Doctor Strange 2’ traga outros personagens, como Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen); America Chavez (Xochitl Gomez); Wong (Benedict Wong); Mordo (Chiwetel Ejiofor) e Christine Palmer (Rachel McAdams), a trama deve se concentrar em Stephen Strange.

O papel da Feiticeira Escarlate

A série WandaVision, lançada em janeiro pela Disney Plus, é o ponto de partida para entendermos o papel da Feiticeira Escarlate em ‘Doctor Strange 2’. De acordo com uma entrevista dada à revista Glamour espanhola, Olsen não teria tido nenhuma folga sequer após as filmagens de WandaVision no ano passado e que tem estado metida no MCU desde então.

Ela disse: “Eu realmente gostaria que fosse o roteiro que alguém compartilhou comigo um pouco mais cedo. Eu tive contato com a sinopse de ‘Doctor Strange 2’ antes de irmos para as últimas 8 semanas de filmagem de ‘WandaVision’, ainda durante a pandemia. Eu descobri em agosto do ano passado. E então, eu terminei de filmar ‘WandaVision’ em uma quarta-feira e voei para a Inglaterra em uma segunda-feira”.

Apesar de ter ingressado na Marvel Cinematic Universe anos atrás, a atriz Elizabeth Olsen está finalmente conquistando o seu lugar como a Feiticeira Escarlate em projetos como ‘WandaVision’ e ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’.

“Passei os últimos 7 anos interpretando essa personagem e ela mudou e cresceu comigo. Mas foi só até ‘WandaVision’, e agora a sequência de Doutor Estranho, é que senti um sentimento de propriedade e licença criativa com ela”, disse Olsen. A Feiticeira Escarlate será um personagem importante na Fase Quatro do MCU.