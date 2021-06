[SPOILER] Ator que faz Hopper em ‘Stranger Things’ posta foto da quarta temporada

David Harbour é conhecido por “esquentar os motores” para os fãs de seus trabalhos. Antes, ele fez uma live com Millie Bob Brown, que interpreta a Eleven de ‘Stranger Things’, sobre os rumos da próxima temporada. Confira o que ele postou dessa vez.

O ator David Harbour, que interpreta o policial durão Hopper em ‘Stranger Things’, postou uma foto divertida do set de filmagens da quarta temporada da série. Ele posou ao lado de um pequeno boneco, no que parece ser a cama de uma cela de prisão, e escreveu: “É tão tranquilo entre nós. Nós terminamos as frases um do outro. Apenas rimos e rimos, mas sem pressão, sinto que posso ser eu mesmo. Não posso acreditar na minha sorte”. Ele encerrou com a hashtag #sorryjoe, provavelmente em referência a Joe Keery, que interpreta Steve Harrington em ‘Stranger Things’.

Harbour aparece com o uniforme de prisioneiro, o que remete ao primeiro trailer revelado da quarta temporada da série original da Netflix. A pandemia da Covid-19 atrasou os planos da Netflix de estreia da série em 2020 que, posteriormente, foi retrasada para 2021. Agora, sabemos que provavelmente a quarta temporada de ‘Stranger Things’ estreará somente no próximo ano.

De acordo com a Digital Spy, a Netflix ainda não anunciou uma data de lançamento para a 4ª temporada, citando atrasos na produção devido à pandemia de COVID-19. Em abril, o ator Finn Wolfhard (Mike Wheeler), revelou em uma videochamada do Fanmio que a série “deve sair no ano que vem, com sorte”.

Elenco renovado

A Netflix anunciou em 9 de junho que a atriz Amybeth McNulty, de ‘Anne With an E’, integrará o elenco da quarta temporada da trama dos irmãos Duffer, os criadores da série. “Nós estamos aqui no set de filmagens da quarta temporada e queria pedir desculpas porque passamos um tempão sem dar notícias. Mas estamos aqui, trabalhando duro na série, e a gente está doido para que vocês possam assistir logo os novos episódios. Uma das coisas mais empolgantes dessa nova temporada são as novas caras que vocês vão conhecer. A maioria delas nós já apresentamos a vocês, mas uma é nova. O nome dela é Vickie. Ela vai entrar nessa nova temporada e vai ter uma grande participação nos eventos que vão acontecer”, disse Ross Duffer, um dos criadores da série.

“E isso nos leva a Anne de Green Gables. Como todo mundo sabe, somos fãs de terror e sci-fi, mas também amamos Anne de Green Gables. Amamos o livro, amamos a série, por isso já mostramos o Hopper lendo o livro tanto para a sua filha, quanto para Eleven. E, é claro, somos grandes fãs de ‘Anne With an E’ e amamos Amybeth McNulty interpretando Anne. Nós ficamos loucos para trabalhar com ela e ela é perfeita para Vickie. E ela está aqui!”, disse Matt Duffer.

“Estou muito feliz em interpretar a Vickie e muito feliz em me juntar a Hawkins. Vejo vocês no mundo invertido!”, disse a atriz Amybeth McNulty. Além de Amybeth, que interpretará Vickie, “uma nerd legal e falante que chama a atenção de um de nossos amados heróis”, de acordo com a Netflix, outros atores devem se unir à turma de Hawkins.

Myles Truitt interpretará um jogador de beisebol de Hawkins, para quem as coisas tomam um rumo dramático. Uma orientadora escolar chamada Sra. Kelly será interpretada por Regina Ting Chen (de ‘Watchmen’ e ‘Invocação do Mal: A ordem do demônio’), e Grace Van Dien (de ‘The Binge’) viverá uma líder de torcida da Hawkins High School. Ela será a “garota popular da escola”, mas guarda um “segredo obscuro”.

Teorias e spoilers

No dia 17 de junho, a Page Six revelou, com exclusividade, uma imagem dos bastidores das gravações da quarta temporada de ‘Stranger Things’. Ao que tudo indica, a foto mostra a personagem de Millie Bob Brown, Eleven, em uma maca, sendo levada ao hospital. Um manequim da atriz foi visto sendo retirado de um prédio em explosão por paramédicos.

Ainda de acordo com a Page Six, no entorno, é possível ver atores representando equipes de notícias, policiais de Hawkins e bombeiros que tentavam controlar a situação. Um vídeo dos bastidores também mostrou um bombeiro escoltando um homem para um local seguro enquanto os paramédicos levam o personagem de Millie Bob Brown para a ambulância.

Embora a Page Six informe que o contexto da filmagem da cena não é claro, os fãs devem esperar uma temporada ainda mais “sombria”, nas palavras do ator que interpreta Mike, Finn Wolfhard, disse que esta será a temporada mais sombria. “A cada temporada o programa fica mais tenso. Mas confesso que com a 3ª temporada eu pensei ‘Ok, essa é com certeza a mais sombria de toda a série’. Mas, de verdade, a 4ª temporada se provou mais sombria, até agora. A cada ano fica mais doido. Fica mais engraçado, tenso, triste e tudo mais. Todo ano, eles dão um jeito de aumentar o nível”, disse Finn em entrevista à CBC.

Em maio, um perfil de ‘Stranger Things’ criado por fãs no Twitter revelou o que seriam fotos do set de gravação da quarta temporada. As fotos foram creditadas ao local onde estão sendo realizadas as filmagens, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Parece que a quarta temporada contará com um funeral e é provável que isso ocorra no final da temporada, o que também confirmaria que a etapa de filmagens está perto de acabar. Veja abaixo o post.

O site We Got This Covered criou uma teoria, com base nas respostas dos fãs na rede social. “Sabemos que Nancy (Natalia Dyer) e Jonathan (Charlie Heaton) estão seguros, como podemos ver claramente na primeira foto. Todos os outros, no entanto, podem estar sendo enterrados, pois é difícil distinguir os enlutados em pé ao redor do túmulo. Também é importante notar que o homem de cabelos brancos retratado ao lado do túmulo se parece com o Dr. Brenner, o que poderia ser outra indicação de que o vilão de Matthew Modine está retornando na 4ª temporada”.