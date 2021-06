[HORROR] ‘Halloween Kills’ ganha primeiro trailer. Assista aqui

‘Halloween Kills: O Terror Continua’ é o décimo segundo filme da franquia que começou em 1978 praticamente inaugurando um sub-gênero do horror que hoje conhecemos como slasher.

A Universal Studios divulgou o primeiro trailer de ‘Halloween Kills: O Terror Continua’, que tem estreia prevista para 15 de outubro. O longa é a continuação da franquia que começou em 1978 e tem 11 filmes lançados. Depois de quatro décadas se preparando para enfrentar Michael Myers, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) acredita que enfim venceu. Porém, ela é surpreendida pelo retorno de seu grande inimigo neste novo capítulo.

‘Halloween Kills: O Terror Continua’ pretende ser o penúltimo da saga, já que sua sequência, ‘Halloween Ends’ tem estreia prevista para 2022. O novo longa vai mostrar uma caçada sangrenta por Michael Myers e revela que o icônico assassino será desmascarado na sequência. O trailer mostra Michael matando um grupo de bombeiros antes que toda a cidade comece a caçá-lo. No final do trailer vimos que Michael será desmascarado. Confira o trailer.

‘Halloween Kills’ deveria ter sido lançado em outubro de 2020 mas, por conta da pandemia da Covid-19, precisou ser adiado. Até agora, apenas um teaser breve tinha sido lançado em novembro do ano passado e confirmou que a sequência acontecerá logo após o primeiro, mostrando como Michael escapou do incêndio na casa de Laurie Strode. Agora, os fãs de terror têm uma ideia melhor do que está por vir em outubro. Assista também.

O roteirista do filme, Scott Teems disse ao Screen Rant: “É como o primeiro com esteróides”. Ele definitivamente não exagerou na violência, já que uma das primeiras cenas do trailer mostra um Michael Meyers matando sozinho um grupo de bombeiros, esfaqueando uma mulher na garganta com uma lâmpada estilhaçada e pendurando um adolescente mascarado um balanço. Depois de ficar de fora da luta de Laurie contra Michael no primeiro filme, parece que Karen e Allyson (filha e neta de Laurie) terão um papel maior na derrota de um dos assassinos em série mais famoso do cinema.

Como começou a franquia

Tudo começou com o icônico ‘Halloween: A Noite do Terror’, lançado em 1978, do reconhecido diretor John Carpenter. O filme praticamente criou o sub-gênero de horror que hoje conhecemos como slasher. Desde o primeiro filme vemos o assassino Michael Myers matando a todos que cruzam o seu caminho em noite de Halloween.

Depois vieram ‘Halloween 2: O Pesadelo Continua’ (1981), ‘Halloween 3: O Dia das Bruxas’ (1982), ‘Halloween 4: O Retorno de Michael Myers’ (1988), ‘Halloween 5: A Vingança de Michael Myers’ (1989), ‘Halloween 6: A Última Vingança’ (1995), ‘Halloween H20’ (1998), ‘Halloween: Ressurreição’ (2002), ‘Halloween: O Início’ (2007), H2: Halloween 2’ (2009).

Em 2018, a Blumhouse reiniciou a franquia com ‘Halloween’ dirigido por David Gordon Green, que aconteceu 40 anos depois do filme original. Com o filme sendo elogiado por fãs e críticos, a Universal rapidamente aprovou verde a duas sequências: ‘Halloween Kills’ e ‘Halloween Ends’.

O trailer de ‘Halloween Kills’ indica que o rastro de corpos de Michael leva de volta à casa de sua infância, então tudo indica que a sequência vai desenvolver mais a história de Michael Myers. A maioria das sequências de Halloween se afastou da versão original de Carpenter, mas David Gordon Green conseguiu colocar a história nos trilhos, por assim dizer, revivendo personagens icônicos, como Laurie Strode (Jamie Lee Curtis).