Entenda por que Kate Middleton foi cortada da lista de convidados da inauguração da estátua de Lady Di

Uma estátua será inaugurada em cerimônia que marca a data de aniversário da Princesa Diana. O evento acontecerá nos jardins do Palácio de Kensington com público reduzido.

Em 1 de julho será inaugurada uma estátua em homenagem à princesa do povo, como ficou conhecida, nos jardins do Palácio de Kensington. O cerimonial espera que os filhos da princesa Diana estejam presentes, porém uma mudança na listagem de convidados, ocorrida nos últimos dias, revelou que Kate Middleton não estará ao lado do príncipe William no evento.

Uma fonte próxima à Família Real britânica garantiu ao Page Six que “a ausência de Catherine fala muito”, apesar da lista de convidados ter sido cortada no último minuto. “Acho que manter os números baixos é uma ‘desculpa’ perfeita para Catherine ficar longe. William está farto do drama de Harry e Catherine não precisa ser arrastada para isso ”, disse a fonte.

A fonte continua falando sobre o papel de Kate Middleton como mediadora do conflito entre os irmãos. “Ela tem cumprido o papel de ponte entre ele (William) e seu irmão (Harry)”. No início do mês, quando do nascimento da filha de Harry e Meghan Markle, Lilibet Diana, uma fonte garantiu ao The Mail on Sunday que Harry teria avisado aos parentes por meio de uma mensagem de texto enviada diretamente à sua cunhada, Kate Middleton.

Ao enviar uma mensagem à cunhada, Harry dá lugar aos rumores de que sua relação com o irmão, o príncipe William, estaria abalada após as recentes declarações de Harry aos meios de comunicação. Ainda de acordo com o The Mail on Sunday, Kate sempre foi responsável por manter as coisas entre o Príncipe Harry e o Príncipe William civilizadas, mas isso se tornou mais evidente com a chegada de Lilibet. Uma fonte do palácio disse que o fato de enviar mensagens de texto para Kate em vez de William sobre o nascimento de Lili era a única maneira que Harry teve de “consolidar seu papel (o papel de Kate) como uma ponte entre ele e seu irmão”.

Kate e William juntos entregaram uma mensagem pública a Meghan e Harry após a chegada de Lilibet em seu Instagram oficial: “Estamos todos maravilhados com a feliz notícia da chegada do bebê Lili. Parabéns a Harry, Meghan e Archie”.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

Príncipe Charles não estará presente

Uma fonte próxima ao The Sun disse na semana passada que o príncipe Charles não tem planos de ver seu filho quando ele retornar à Inglaterra. “Charles vai deixar os meninos com isso. Harry precisará ficar em quarentena por pelo menos cinco dias quando chegar à Inglaterra, provavelmente em Frogmore Cottage em Windsor. Charles deixou bem claro que não estará por perto, porque ele está indo para a Escócia. Não há um encontro planejado entre os três”, disse a fonte.

Outra fonte disse ao The Sun que “os meninos estarão juntos em respeito à mãe”, mas eles estão fazendo discursos separados. “Não houve nenhum bate-papo pessoal ou conversa adequada, apenas uma troca muito breve e mínima de mensagens de texto”, disse a fonte sobre Harry e William. “O relacionamento ainda está muito tenso e não há sinais de que haverá qualquer tipo de união em breve”, finalizou a fonte.

Anteriormente, outra fonte do jornal afirmou que os discursos separados de William e Harry na inauguração geraram “preocupação” de que sua linguagem corporal pode fazer parecer que eles não estão representando uma “família unida”.

Celebração particular

Longe dos holofotes, Kate Middleton está preparando uma celebração particular, que inclui ela, William e os filhos do casal, George, Charlotte e Louis, para homenagear Lady Di. Segundo garantiu a fonte da Page Six, “William, por outro lado, está determinado a que o drama dos Sussex não ofusque este importante momento de lembrança à sua mãe saudosa e mantenha isso como seu foco”, disse a fonte em referência ao irmão Harry e Meghan Markle.

Outra fonte disse ao The Telegraph: “Ela não é realmente o tipo de pessoa que se irrita com esse tipo de coisa”, disse a fonte, referindo-se à entrevista de Harry e Meghan Markle à apresentadora Oprah. “Ela está apenas tentando ajudar a reunir a família e aliviar o estresse e a tristeza do marido”.