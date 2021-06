Alerta Spoiler!: após aborto na quarta temporada, Lea poderia ficar grávida novamente em The Good Doctor?

A 4ª temporada da série The Good Doctor já chegou ao final. E agora os fãs já questionam como será a nova season do drama médico.

Como todos já sabem, Lea sofreu um aborto no final da quarta temporada (Alerta Spoiler), ficando totalmente abalada.

Sem dúvida, um golpe duro e inesperado que também afetou os fanáticos do drama da ABC.

E os rumores sugerem uma nova gravidez para Lea na quinta temporada. E não há dúvidas de que todos adorariam essa reviravolta. No entanto, nada ainda é confirmado oficialmente.

5ª temporada de The Good Doctor

Para a 5ª temporada, o que se sabe é que os roteiros dos episódios ainda não foram finalizados.

No entanto, de acordo com as informações do site Vader.news, o lançamento da temporada deve ocorrer no final do mês de setembro ou no início de outubro nos Estados Unidos.

No Brasil, ainda está disponível oficialmente apenas a primeira parte da quarta temporada, o que pode atrasar ainda mais a chegada. Confira:

