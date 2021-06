[HORROR] Novo filme da Netflix vai fazer você cobrir os olhos com as mãos

Seria uma história de terror clássica se levássemos em consideração somente o título. Porém, ‘A Classic Horror Story’ chega ao catálogo da Netflix mostrando que tem muito mais do que isso.

‘A Classic Horror Story’ tem tudo para deixar você apavorado. A mais recente produção de terror, entra para o catálogo da Netflix a partir de 14 de julho. O longa é italiano e segue um grupo de desconhecidos que viaja para o sul da Itália. No caminho, eles brincam sobre serem alvos de um lunático à la Pennywise de ‘It’.

Porém, eles logo se encontram no meio de seu próprio filme de terror. “Por que ninguém disse isso ainda? Este é um clássico filme de terror”, diz a narração do trailer. De acordo com a sinopse oficial: “Um campista. Um acidente de carro. Uma casa abandonada. Música infantil de fundo. Acha que já viu isso antes? Olhe novamente”.

Os cinco desconhecidos viajam em um trailer para chegar a um destino comum. A noite cai e para evitar a carcaça de um animal eles se chocam contra uma árvore. Quando eles recuperam a consciência, eles se encontram no meio do nada. A estrada pela qual viajavam desapareceu; agora há apenas uma floresta densa e impenetrável e uma casa de madeira no meio de uma clareira. Eles logo descobrirão que é o lar de um personagem macabro. O que eles não sabem é como eles chegaram lá, o que realmente aconteceu após o acidente e quem são as criaturas mascaradas retratadas nas pinturas.

Ao longo do roteiro, há várias homenagens a filmes de terror clássicos, desde ‘O Massacre da Serra Elétrica’ até a franquia ‘Jogos Mortais’. Um dos personagens até afirma abertamente que sua situação é um clássico filme de terror.

O filme é dirigido por Roberto De Feo e Paolo Strippoli e estrelado por Matilda Lutz, Will Merrick, Yuliia Sobol, Justin Korovkin, Peppino Mazzotta, Cristina Donadio, Francesco Russo e Alida Baldari Calabria.